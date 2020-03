Joseph Benavidez s’ouvre sur la perte de Figueiredo «maintenant que la poussière est retombée»

Joseph Benavidez a décroché sa troisième médaille d’or en poids mouche samedi dernier à l’UFC Norfolk, mais a échoué, succombant à un coup de poing de deuxième tour de Deiveson Figueiredo.

La paire devait à l’origine se battre pour le titre vacant des poids mouches, mais Figueiredo est devenu inéligible lorsqu’il a manqué de poids pour le concours, faisant pencher la balance à 127,5 livres – deux livres et demi au-dessus de la limite de 125 livres pour les combats au titre des poids mouches.

Mardi, Joseph Benavidez s’est rendu sur Instagram pour remédier à cette lourde perte «maintenant que la poussière est retombée».

Découvrez ce que le triple challenger du titre des poids mouches avait à dire ci-dessous.

«Maintenant que la poussière est retombée…» commença Benavidez. “Appréciez l’amour et le soutien de chacun. Je vais bien (sans aucun doute été pire) et même si je cherche à atteindre la grandeur, le bien doit être bien pour l’instant.

«La merde fait mal et le restera probablement pour toujours, mais j’ai choisi cela et choisi de prendre ces risques. Beaucoup de gens doivent faire face à des problèmes bien pires sans choix. Cela ne peut pas toujours être atteint, mais être capable de courir après la grandeur est un choix que j’ai de la chance d’avoir… à la fin de la journée, j’ai ce dont j’ai besoin et je continuerai à travailler pour ce que je veux. Je vous aime les gars.”

Bien que Benavidez n’ait pas fait de commentaires concrets sur son avenir au combat dans ce post, il semble qu’il envisage de continuer à courir après son titre UFC tant souhaité. Si tel est le cas, il sera probablement heureux d’apprendre que le camp de Figueiredo a ouvert la porte à un match revanche avec lui.

«Joseph Benavidez était un guerrier pour avoir accepté de le combattre un kilo en surpoids et mérite le match revanche. Nous aimons le gars, mais la semaine du combat, c’est la guerre, mec. Comme l’UFC n’est pas satisfait et veut un autre combat, tout va bien, la guerre continue “, a déclaré le directeur de Figueiredo, Wallid Ismail, à MMA Fighting. «Nous voulons juste savoir quand Benavidez veut se battre. Mais, s’il vous plaît, ne prenez pas trop de temps. “

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Joseph Benavidez après l’UFC Norfolk?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.