Joseph Benavidez termine Jussier Formiga

Ce fut un long chemin vers le sommet pour Joseph Benavidez.

Le double challenger du titre des poids mouches de l’UFC a dû remonter l’échelle à plusieurs reprises, et cela a finalement porté ses fruits.

Avant son match revanche avec Jussier Formiga à l’UFC sur ESPN 3, Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) avait remporté huit de ses neuf derniers matchs. Les deux premiers ont combattu au Brésil en 2013, où Benavidez a marqué un premier tour rapide pour mériter un deuxième tir contre le roi des poids mouches de l’UFC, Demetrious Johnson.

Plus de cinq ans après leur première rencontre, Benavidez s’est de nouveau retrouvé dans une position d’éliminateur de titre en affrontant Formiga pour la deuxième fois.

Le premier tour a commencé avec les deux hommes légers sur leurs pieds, essayant de trouver des ouvertures. Benavidez a atterri sur le corps tôt, avec deux coups de pied claquants, tout en attaquant avec un coup de pied au mollet. Avec Benavidez en avant, Formiga cherchait à chronométrer ses compteurs. Il a atterri à gauche, puis à droite, provoquant une coupure près de l’œil gauche de Benavidez.

Benavidez a changé son approche et a empilé Formiga contre la cage, mais Formiga a pu se désengager rapidement. La coupure sur l’œil de Benavidez le dérangeait visiblement et il a continué à essuyer le sang de son visage. Formiga a essayé de capitaliser en s’accrochant au dos de Benavidez, mais Benavidez en est sorti.

Le tour 2 a commencé avec Benavidez remontant directement vers le corps, puis en haut de la tête, avec du contenu Formiga pour s’asseoir sur le comptoir. Formiga s’est ensuite esquivé, atterrissant brièvement, cherchant à prendre le dos, mais Benavidez a réussi à reculer et à se retrouver en première position.

Formiga a utilisé la cage pour remonter sur ses pieds, et les deux ont continué à échanger. Benavidez a continué à décocher des coups de pied qui ont commencé à entraver le mouvement de Formiga. Puis, avec moins de 30 secondes restantes à la ronde, Benavidez a décoché un coup de tête, suivi d’un gros coup droit qui a secoué Formiga, et il a continué à le verser jusqu’à ce que Formiga tombe au sol et que l’arbitre arrête le combat.

Benavidez revient à l’action samedi à l’UFC sur ESPN + 27 en vedette à Norfolk, en Virginie, quand il affronte Deiveson Figueiredo pour le titre vacant de l’UFC 125 livres.

