Joseph Benavidez, vedette de l’UFC Norfolk, force Ryan Seacrest à étouffer la guillotine (vidéo)

Avant que Joseph Benavidez ne tente de remporter la médaille d’or du Ultimate Fighting Championship (UFC) lorsqu’il affronte Deiveson Figueiredo à l’UFC Fight Night 169 à Norfolk, en Virginie ce samedi soir (29 février) pour le titre vacant de poids mouche, “Joe Jitsu” était occupé à faire le rondes médiatiques.

Plus récemment, Benavidez – aux côtés de sa femme et correspondante de l’UFC, Megan Olivi – s’est arrêté à l’émission “Live with Kelly and Ryan” pour promouvoir son combat pour le titre et montrer quelques mouvements.

Bénévole volontaire, le coanimateur Ryan Seacrest a accepté d’être le cochon d’Inde de Joseph et s’est retrouvé sur le tapis avec l’un des meilleurs masselottes de la planète. Après avoir échappé à la technique du pet de Seacrest, Benavidez a exécuté un étranglement à guillotine parfait qui a forcé l’hôte de “American Idol” à taper pour la vie chère.

Travaux légers.

Maintenant, Benavidez cherchera à réclamer la sangle de 125 livres dans ce qui sera sa troisième tentative de le faire après avoir échoué à Demetrious Johnson lors de deux tentatives précédentes. Il sera dans une tâche difficile contre Figueiredo, qui a un joli étrangleur à guillotine. Mais s’il peut retirer ses soumissions lisses aussi facilement que dans la vidéo ci-dessus, cela devrait être une bonne nuit pour Benavidez.

Pour voir l’intégralité de l’UFC Fight Night 169: carte de combat «Benavidez vs Figueiredo», cliquez sur ici.