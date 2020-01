Josh Barnett contre Ronny Markes ciblés pour le Bellator 241

Le 13 mars est la nouvelle date pour les débuts de Bellator des poids lourds Josh Barnett et Ronny Markes, ont déclaré plusieurs sources à MMA Fighting. Le match est prévu pour le Bellator 241, mais les contrats doivent encore être signés.

“The Warmaster” et Markes devaient initialement se rencontrer en décembre, mais l’ancien champion des poids lourds de l’UFC n’a pas été autorisé médicalement à participer quelques heures avant d’entrer dans la cage du Bellator 235 à Hawaï.

Barnett (35-8) n’a pas combattu selon les règles du MMA depuis une victoire de soumission au troisième tour contre Andrei Arlovski à l’intérieur de la cage de l’UFC en Allemagne. Le vétéran de 42 ans s’est séparé de l’UFC après une longue bataille avec l’Agence antidopage des États-Unis et a été actif dans des combats de lutte et des événements de lutte professionnelle au cours des dernières années.

Onze ans de moins que son adversaire est Markes (19-7), qui a combattu pour la dernière fois sous la bannière de la Professional Fighters League en juin 2019, arrêtant Sigi Pesaleli via le TKO de second tour. Markes a accumulé un record de 5-4 en tant que poids lourd léger et poids lourd depuis qu’il a quitté l’UFC en 2014.

Le Bellator 241 devrait descendre à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut, et proposera une paire de matchs de tournoi poids plume. Dans l’événement principal, le champion de 145 livres Patricio Freire met son titre en jeu contre Pedro Carvalho, tandis que Daniel Weichel rencontre Emmanuel Sanchez lors du dernier combat de quart de finale.