Josh Barnett échoue au test de dépistage de drogue, retiré du combat du Bellator 241 contre Ronny Markes

Crédit d’image: Bellator MMA

Le début de Bellator de Josh Barnett a été à nouveau reporté car il aurait échoué à un test de dépistage de drogue.

Barnett devait faire ses débuts promotionnels contre Ronny Markes au Bellator 241 le 13 mars, mais ce ne sera plus le cas. Fight Oracle sur Twitter a rapporté que l’ancien poids lourd de l’UFC a échoué à un test de dépistage de drogue. La nouvelle a depuis été confirmée par plusieurs journalistes.

Contrairement à certaines affirmations, @BellatorMMA propose des tests de dépistage de drogues hors compétition dans plusieurs juridictions. Tous leurs événements européens, Californie, Connecticut.

– Fight Oracle ™ (@fightoracle) 22 février 2020

«Breaking @JoshLBarnett a été signalé par la Mohegan Sun Athletic Commission pour une substance interdite. Barnett a été retiré de Bellator le mois prochain à Mohegan Sun. Il devait combattre @RonnyMarkes », a-t-il tweeté.

«Donc, contrairement aux affirmations, @BellatorMMA a des tests de dépistage hors compétition dans plusieurs juridictions. Tous leurs événements européens, Californie, Connecticut », a-t-il ajouté.

C’est évidemment un coup dur pour Josh Barnett, car il avait été précédemment signalé par l’USADA en décembre 2016. Mais, il a été autorisé à se battre en mars 2018 et a reçu une «réprimande publique» après avoir été jugé provoqué par une substance contaminée. Il a ensuite demandé et reçu sa libération à l’UFC et signé chez Bellator presque un an plus tard après avoir fait de la lutte professionnelle.

On s’attendait à ce que Barnett fasse ses débuts promotionnels contre Markes dans l’événement principal de Bellator: Saluez les troupes en décembre, mais il est tombé malade la nuit de l’événement et a été retiré de la ferraille. Les deux ont été rapidement re-réservés, mais le combat n’aura pas lieu au Bellator 241 maintenant.

Barnett n’a pas combattu en MMA depuis le 3 septembre 2016, où il a soumis Andrei Arlovski. Au cours de sa carrière, il a remporté des victoires notables contre Roy Nelson, Frank Mir, Antonio Rogerio Nogueira, Mark Hunt, Randy Couture et Dan Severn.

Markes, quant à lui, n’a pas combattu depuis juin 2019 sur PFL 3 où il a disputé Sigi Pesaleli. Mais, Markes a manqué de poids dans des combats consécutifs et a été exclu du tournoi PFL et Bellator l’a rapidement signé.

Que pensez-vous de Josh Barnett contre Ronny Markes hors du Bellator 241 parce que Barnett a échoué à un test de dépistage de drogue? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/02/2020.