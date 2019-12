Josh Barnett fait une déclaration après son renvoi de dernière minute de Bellator

Le concurrent des Bellator, Josh Barnett, a publié une déclaration après son retrait de dernière minute de l'événement principal de Bellator Salute The Troops.

Barnett devait affronter Ronny Markes dans le combat en tête d'affiche, mais environ une heure avant le début de la bataille, Bellator a annoncé que le combat avait été annulé en raison d'une maladie de Barnett. Toby Misech contre Erik Perez a fini par prendre la tête d'affiche, avec Misech remportant une superbe victoire à élimination directe.

Après l'événement, Barnett a publié une déclaration vidéo des émotions qu'il ressentait être obligé de se retirer du combat. Jetez un œil à ce que Barnett a dit ci-dessous dans une vidéo de Bellator.

"C'est comme une sorte de cauchemar étrange." @ JoshLBarnett partage ses regrets car il est incapable de se battre ce soir au # BellatorUSO🇺🇸 Show. pic.twitter.com/BFaWcf8Ryj

– Bellator MMA (@BellatorMMA) 21 décembre 2019

«Aujourd'hui était une parodie et vous ne trouverez personne plus déçu de ne pas pouvoir sortir et vous battre, faire partie de cet événement principal pour les troupes ce soir et fournir des divertissements indispensables, pour mettre en valeur Bellator et ses plus. -que capable et son talent de classe mondiale, et de donner à Ronny Markes la possibilité d'être là-bas dans l'événement principal ", a déclaré Barnett.

«J'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui pour essayer d'être sain d'esprit et de corps pour monter sur le ring. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des frissons et des fièvres et des courbatures. Mes reins ont l’impression que quelqu'un les frappe depuis 12 rounds. Je suis allé et j'ai mis deux litres de liquides en moi et j'ai pris tous les médicaments autorisés pour essayer de me mettre au tabac pour pouvoir entrer dans la cage. Je n'ai jamais été connu pour faire marche arrière ou ne pas apparaître. Non seulement c'est embarrassant pour moi, mais c'est comme une sorte de cauchemar étrange, et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être dans la cage ce soir. "

C'est évidemment un coup dévastateur pour Barnett, qui devait faire ses débuts avec Bellator après plus de trois ans d'absence de la cage lorsque son dernier combat est revenu en septembre 2016 lorsqu'il a terminé Andrei Arlovski. Maintenant, Barnett cherchera à guérir et à essayer de retrouver la santé pour retourner dans la cage Bellator au début de 2020.

