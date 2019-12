Josh Barnett «raconte comme si c'était» à propos de faire face à Ronny Markes et de souhaiter qu'il soit au Japon

Bellator 235: «Barnett vs. Markes» a lieu le vendredi 20 décembre 2019 à la Neil S. Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï à 21 h. ET via Paramount Network. L'événement principal «USO Salute the Troops» opposera des vétérans poids lourds tandis que «Warmaster» Josh Barnett (35-8) revient en action pour la première fois en trois ans contre Ronny Markes (19-7).

Après une longue querelle publique avec l'USADA qui s'est finalement terminée par un arbitre statuant en sa faveur, Barnett est prêt à revenir sous les projecteurs et à mettre en valeur les compétences qui ont fait de lui un champion des poids lourds de l'UFC – l'une des dizaines de réalisations dans une carrière si longtemps certains se souviendront peut-être qu'il a déjà été appelé un «Babyface Assassin».

N'étant plus un babyface à 42 ans, Barnett devra affronter un jeune (31) et affamé Ronny Markes cherchant à se faire un nom du combattant vétéran. Lui aussi est un ancien combattant de l'UFC qui a quitté la promotion après des défaites consécutives face à Yoel Romero et Thiago Santos, et il aimerait sans aucun doute faire ses débuts à Bellator avec une énorme victoire.

Aujourd'hui, Josh Barnett discute avec MMA Mania de sa bataille contre l'USADA, de son retour en cage vendredi soir et de la préparation à affronter un adversaire sans aucun doute dangereux à Markes.

"(Ça va) plutôt bien! J'ai de bons gars autour de moi, je me sens assez vif et, vous savez, c'est à la fin ici, donc la seule chose qui reste à faire est de bien jouer et de performer. C’est vraiment tout ce que j’attends, c’est «V Day». »

Bien que passer par l'arbitrage et les audiences puisse être une distraction pour certains combattants, Barnett aime l'entraînement au point qu'il n'a pas besoin d'un combat signé pour être dans le gymnase.

«J'ai une équipe d'athlètes avec qui je travaille, et être au gymnase ne consiste pas seulement à se préparer pour les combats. Si vous l'appréciez, vous le faites. Je suis toujours là, toujours en train de travailler, au moins juste pour rester capable et prêt. Avec mes trucs de catch professionnel avec Bloodsport, cela nécessite également que je sois au gymnase et à l'entraînement. »

Il ne fait aucun doute que Bloodsport nécessite autant de physique que le MMA, et le troisième événement du 2 avril 2020 devrait être tout aussi excitant que les deux premiers. La carte Bellator du 29 décembre au Japon devrait également être excitant, et Barnett est stupéfait qu'il n'y soit pas.

«Le fait que je ne me bats pas au Japon me dérange vraiment et je ne pense pas que vous puissiez rationnellement trouver un bon argument pour expliquer pourquoi l'un des talents japonais les plus connus de l'entreprise ne se bat pas sur une carte au Japon. Mais tu sais quoi? C’est au-dessus de mon salaire et en fin de compte, combattre à Hawaï est une excellente opportunité. Il paie le même prix et me donne la chance de jouer devant une grande foule de soldats et de forces armées américaines. C’est aussi là que j’ai commencé ma carrière avec mes combats en SuperBrawl. »

Dire que «le début» semble exact étant donné qu'il s'agissait de ses premiers combats en dehors de l'État de Washington, et sa soumission de Dan Severn a fait en sorte que l'UFC et PRIDE se tournent vers lui. Aussi honoré qu'il soit de saluer les troupes, cela ne change pas sa motivation à combattre Markes.

«Tu sais que je le dis toujours comme ça, et ce genre de choses ne sont pas des facteurs pour moi. Rien de personnel à personne à cet égard, car il en va de même partout. Quand je me bats, je me bats pour moi et je me bats pour les gens derrière moi. C’est un très, très petit groupe de personnes. Mais j'apprécie ceux qui viennent et j'espère que ce que moi et Ronny apportons au ring est significatif (pour eux). »

En tant que personne qui «dit que c'est comme ça», j'ai également dû demander à Barnett son avis sur la durée pendant laquelle il peut continuer à concourir en MMA maintenant qu'il est au début de la quarantaine.

"Je vais continuer d'avancer jusqu'à ce qu'il soit temps de s'arrêter. C'est autant que je peux vraiment donner du poids à cela, parce que quand c'est fini – c'est tout, c'est fait. Je n'essaie pas de me donner un calendrier ou de penser de cette façon. Je le saurai le moment venu. "

Les poids lourds dus semblent avoir plus de longévité dans le MMA que les autres divisions de poids, de sorte que cela semblait également être une raison pour laquelle Barnett pourrait ne pas fixer de date, mais il a dissipé cette notion.

"Eh bien, non, le simple fait de savoir que les gens concourent quand ils sont plus âgés ne signifie pas grand-chose pour moi. Il y a eu au moins une grande étude qui a montré que la plupart des gens, une fois qu'ils ont environ sept ans dans leur carrière (au combat), se sont effondrés. Il peut donc y avoir des personnes plus âgées encore en compétition, mais réussissent-elles? Pas beaucoup."

Peut-être que cela fait de Josh Barnett l'exception à la règle, mais cela pourrait aussi le rendre mûr pour la cueillette si Markes perçoit que Barnett a dépassé le point «sept ans» de sa carrière.

«Je ne sais pas vraiment où se trouvent ses plus grandes forces. Je sais qu'il peut frapper et il saute toujours dans le dos, ça semble être son truc de prédilection. Mais je ne suis pas inquiet non plus. L'essentiel est juste de mettre en œuvre mon plan de match sur lui. À un moment donné, Ronny va finir sous moi et ça va être une mauvaise journée pour lui. "

Est-ce la confiance ou trop de confiance? Vous devrez vous connecter le 20 décembre pour le savoir. Une chose qui est incontestable cependant, c'est que de son temps dans Strikeforce à ses débuts dans Bellator, il est heureux de voir qu'il y a un nom familier sur son talon de chèque de paie.

"Scott (Coker) écrit les chèques, et j'en suis très heureux."

