Josh Barnett retiré de l'événement principal quelques heures avant le combat

HONOLULU – Le combat de l'événement principal du Bellator 235 entre Josh Barnett et Ronny Markes a été abandonné, quelques heures seulement avant qu'il n'ait lieu.

Barnett (35-8 MMA, 0-0 BMMA) et Markes (19-7 MMA, 0-0 BMMA) devaient se rencontrer dans un combat de poids lourds qui devait être chacun de leurs débuts promotionnels. Mais une maladie non révélée à Barnett l'a empêché d'être effacé par le personnel médical après son arrivée sur les lieux à Honolulu.

Plusieurs personnes connaissant la décision ont informé le MMA Junkie de la décision de retirer le combat. Une annonce officielle de Bellator est imminente.

Restez à l'écoute de MMA Junkie pour en savoir plus sur l'histoire à mesure qu'elle se développe.

Le Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

