Josh Barnett révèle deux buts principaux dans Bellator alors qu'il commence à se diriger vers la fin de sa carrière

Josh Barnett sait qu'il ne peut pas se battre pour toujours.

À 42 ans, l'ancien champion de l'UFC entame un nouveau voyage dans sa carrière de combattant ce week-end lorsqu'il fait ses débuts avec Bellator contre Ronny Markes à Hawaï. Mais il se rend compte que l'horloge a déjà commencé à tourner vers la fin de sa carrière.

Cela fait plus de trois ans que Barnett s'est battu, en grande partie à cause d'un différend avec l'USADA (United States Anti-Doping Agency) au sujet d'un test de dépistage de drogues où il a été par la suite exonéré de tout acte répréhensible. Malheureusement pour lui, le processus a pris 15 mois, et à la fin de l'épreuve, Barnett a demandé sa libération, qui a ensuite été accordée par l'UFC.

Maintenant, Barnett est enfin de retour et après avoir passé plus de 20 ans en tant que combattant, il admet qu'il a raté le sport.

"Cela semble réel", a déclaré Barnett à MMA Fighting. «On dirait que ça va enfin arriver. C’est un sentiment familier que j’ai manqué. C'est bien d'être ici pour un combat; ce n'est pas la même chose que les autres choses que je fais. "

Même s'il l'a peut-être manqué, Barnett reconnaît qu'il a beaucoup moins de temps pour aller de l'avant en tant que concurrent actif.

"Je sais que c'est le cas", a déclaré Barnett. "Il s'agit également de savoir comment cette chose se déroule, quelles correspondances se produisent et quand et où. Je sais aussi que vous pouvez vous blesser à l'entraînement, vous pouvez avoir un accident de voiture, qui sait ce qui peut arriver.

«(Je) ne me concentre vraiment pas trop sur ce genre de scénario, mais à ce stade de ma carrière, je ne suis pas seulement un joueur et je prends n'importe quel combat et je fais n'importe quoi. Je veux créer quelque chose avec un but un peu plus pointu et spécifique. »

Il ne fixe pas de date limite de départ à la retraite, mais en même temps, Barnett a rejoint la liste des Bellator avec deux objectifs très spécifiques.

"Mes deux principaux espoirs pour Bellator sont de combattre Fedor Emelianenko et de remporter le titre", a révélé Barnett. "Au-delà de ces deux choses, je n'ai pas vraiment d'autres objectifs, et je ne sais pas combien de temps cela va durer." J'ai l'impression que ce n'est qu'une approche étape par étape. »

Barnett avait déjà été jumelé avec Emelianenko en 2009, mais le combat a été annulé lorsqu'il a échoué à un test de dépistage de drogue avant le combat. C'est un peu de travail inachevé qu'il aimerait encore régler. Il aimerait également ajouter un autre titre de champion à son curriculum vitae et souhaite finalement défier le roi des Bellator en titre, Ryan Bader.

Barnett a déclaré que la compétition pour le titre ou même la confrontation avec Emelianenko aurait facilement fait sens pour ses débuts avec Bellator. Mais il affrontera Markes ce week-end dans l'espoir que l'un de ces deux combats suivra en 2020.

"Il n'y a eu aucun combat pour le titre dans aucune organisation au monde qui, à mon avis, était absurde pour moi d'être candidat", a-t-il déclaré. "Je l'ai prouvé avec tous mes combats de titre et les titres que j'ai gagnés, les distinctions que j'ai rassemblées, (et) ce n'est pas hors du domaine en aucun sens.

«Mais je ne mets pas non plus beaucoup d’espoir dans cette pensée. Vous pouvez le rationaliser et tout cela a du sens sur le papier, mais les gains et les sentiments de quelqu'un d'autre sont complètement au-delà de votre capacité à affecter. J'espère, mais si ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, j'en tirerai le meilleur parti. »