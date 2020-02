Josh Emmett fatigué de se battre derrière lui, veut le meilleur candidat suivant

Depuis qu’il est passé au poids plume, Josh Emmett a emmené les gens de façon emphatique.

Mais après avoir marqué des KO consécutifs contre Michael Johnson et Mirsad Bektic, Emmett (15-2 MMA, 6-2 UFC) a attiré un adversaire difficile mais moins connu à Arnold Allen.

Emmett a dû se retirer de son match à l’UFC sur ESPN + 24 en raison d’une blessure et a été remplacé par Nik Lentz, qui a été battu par l’Anglais en forme. Allen a prolongé sa séquence de victoires à sept.

Mais malgré l’élan croissant d’Allen dans la division poids plume de l’UFC, Emmett admet qu’il n’est pas trop enclin à changer de réservation.

“Le combat contre Allen ne m’excite pas vraiment”, a déclaré Emmett à MMA Junkie. “La seule raison pour laquelle je suis d’accord, c’est parce que (le marieur) Sean (Shelby) a dit qu’il était la seule personne disponible et que je ne voulais plus être gelé. J’ai combattu en mars (2019) et juillet 2019 et j’ai terminé deux adversaires vraiment coriaces de façon dévastatrice après avoir été mis à l’écart pendant 13 mois. Je voulais continuer à rester actif et à gravir les échelons, me rapprochant de l’or. »

Cherchant à revenir à l’action cet été, Emmett espère pouvoir dessiner un poids plume de rang supérieur qui l’aidera à se propulser vers le titre.

“Je veux combattre quelqu’un vers le haut, donc avec une autre grande victoire, je vais avoir un coup de feu dans ce que je me suis proposé de faire”, a déclaré Emmett. «Je suis fatigué de me battre derrière moi et de ne pas obtenir les combats que je veux. Donnez-moi l’occasion et je dépasserai les attentes et je serai à la hauteur. »

Emmett n’a concouru qu’une seule fois dans le cadre d’une carte à la carte. À l’UFC 210, il a participé aux premières rondes préliminaires. La prochaine fois, il espère décrocher un gros combat avec un placement de cartes élevé.

“J’espère me battre en mai ou juin”, a déclaré Emmett. “Ce serait bien de se battre pour un gros événement à la carte sur la carte principale au lieu d’une” Fight Night “ou d’une carte d’application mobile pour une fois.”

