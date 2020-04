Josh Parisian souhaite la bienvenue à Juan Adams au ARES FC

Josh Parisian voit Juan Adams comme une bonne occasion de prouver qu’il appartient aux grandes ligues.

Parisan (12-3 MMA) a eu de nombreuses opportunités qui auraient pu déboucher sur l’UFC, mais elles ne se sont jamais concrétisées. Il a marqué un coup de grâce au backfist sur Greg Rebello lors de la série Contender de Dana White en 2018, mais n’a pas obtenu de contrat.

Il a ensuite participé à la saison 28 de «The Ultimate Fighter», mais a perdu son premier combat contre Michel Batista. Depuis lors, le Parisien est passé 5-1, les cinq victoires se terminant par l’arrivée.

Il a signé avec ARES et a marqué un deuxième tour sur Matunga Djikasa lors de ses débuts promotionnels en décembre dernier.

Le Parisien a pour mission de recevoir un appel de l’UFC, et il pense qu’un combat avec Adams récemment signé pourrait l’aider à faire un pas de plus pour y parvenir.

“À ce stade, je veux les combats les plus durs que je puisse obtenir, cela me mènera où je veux aller”, a déclaré le Parisien au MMA Junkie. “J’ai combattu des gars avec des records gagnants. Mon dernier combat n’était pas (un adversaire avec) un record gagnant, mais j’avais un combat aligné avec un mec avec un bon record. À ce stade, peut-être juste parce que j’ai une fille, je me dis: «Je dois faire en sorte que quelque chose se produise.» Donc, si je vais à l’UFC, qui voulez-vous que je combatte? Qui cherchez-vous à signer en ce moment, et je vais lui battre le cul pour que vous puissiez voir que je suis là. Je suis prêt.

«J’ai vu que Juan Adams avait été exclu de l’UFC, et je ne m’inquiète pas tellement pour lui simplement parce que lorsque je participais à l’émission, il courait la bouche sur Twitter. Quand j’étais dans l’émission, nous avons pu regarder les Contenders (Series), et je n’ai pas aimé son arrogance. Bien qu’il ait été servi une humble tarte à l’UFC, je voudrais que ce combat avec ARES. “

L’épidémie de coronavirus a reporté ARES FC 2, qui devrait maintenant avoir lieu en octobre, ce qui donne aux entremetteurs suffisamment de temps pour potentiellement faire correspondre ces deux poids lourds.

