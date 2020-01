Josh Thomson a annoncé sa retraite du MMA

Crédit: Dave Mandel / Sherdog.com.

L’ancien champion de Strikeforce Josh Thomson a vu l’action pour la dernière fois dans le combat des étoiles du Bellator 172, étant éliminé au deuxième tour par Patricky Pitbull.

Ce panneau était le dernier combat de Thomson, l’Américain a annoncé sa retraite du MMA en tant que combattant.

“Je peux dire que je suis officiellement à la retraite”, dit Thompson dans Pesant. «Je peux enfin le dire. Et parfois, vous devez le dire juste pour dire ce que vous venez de dire, parce que j’ai réalisé que je prenais plus de photos que je n’aurais dû. Et je ne veux pas vivre ce style de vie, je ne voulais pas être là comme un sac de boxe pour personne. Je faisais plus d’entraînement, c’est ça, les gens ne voient que ceux que tu prends dans chaque combat. Ils ne réalisent pas que vous vous entraînez également davantage, car il y a des talents jeunes et talentueux dans mon gymnase. Et ces gars-là vous crient aussi: ce n’est pas seulement le seul gars dans la cage avec laquelle vous vous battez. C’est la période qui la précède. Ce sont toutes les autres choses qui se produisent là-bas. C’est la partie la plus difficile, et quand tu me dis tout ce qui s’est passé (Donald Cerrone), c’est exactement ce qui s’est passé, et tu peux voir qu’ils m’ont battu plus que je ne le souhaitais. »

Thomson a obtenu un record de 22-9-1 en tant que professionnel MMA et couronné champion de lumière Strikeforce quand il a battu Gilbert Melendez en juin de 2008

Avec un Josh déjà à la retraite, a déclaré les dommages qu’il a subis après une longue carrière dans le MMA C’est ce qui a conduit à sa décision de se retirer.

“Melendez a subi plus de dégâts au cours des trois ou quatre dernières années que durant toute sa carrière”, a-t-il déclaré. “Et je me suis aussi regardé, et j’ai senti que je n’avais pas subi beaucoup de dégâts jusqu’au combat de Tony Ferguson.” Prenez ce combat, j’ai reçu beaucoup de dégâts dans ce combat. Ensuite, je suis allé à Bellator, un combat, vraiment pas de dégâts, un deuxième combat, pas de dégâts à nouveau, mais je pouvais aussi sentir la différence quand ils me frappaient et comment je me sentais quand ils me connectaient, au lieu de ne rien ressentir. Une fois ce que vous savez, je pourrais m’en occuper, me disait-il chaque jour. “Mec, tu es touché et tu sens ces coups maintenant.” Je ne les ressentais jamais. Maintenant, quand vous vous sentez comme ça, ce n’est pas ce que je veux, ce n’est pas ce dont je tombe amoureux. Ce sentiment de s’entraîner et d’être frappé n’est plus le même. »

Les fans pourront voir Thomson dans les transmissions de Bellator MMA, où le combattant fait des analyses et des commentaires pour l’organisation.