Josh Thomson, ancien champion de Strikeforce, commentateur du Bellator, annonce sa retraite

Josh Thomson a officiellement pris sa retraite.

L’ancien champion des poids légers Strikeforce est apparu sur le podcast Weighing In a déclaré au co-animateur John McCarthy qu’il n’avait plus l’intention de continuer à concourir. Thomson, 41 ans, n’a pas combattu depuis une défaite par KO contre Patricky Freire au Bellator 172 en février 2017.

“Je peux dire que je suis officiellement à la retraite”, a déclaré Thomson alors que lui et McCarthy discutaient de la longévité des chasseurs. «Je peux enfin le dire. Et le fait est que vous devez le dire parfois juste pour dire ce que vous venez de dire, parce que j’ai réalisé que je prenais plus de clichés que je n’aurais dû prendre. Et je ne veux pas vivre ce style de vie, je ne voulais pas être là-dedans comme sac de frappe pour personne. Je prenais plus à l’entraînement – c’est ça le truc, les gens ne voient que ceux que tu prends dans le combat. Ils ne réalisent pas que vous en faites plus à l’entraînement aussi, car il y a de jeunes étalons talentueux dans mon gymnase. Et ces gars vous crient aussi le cul; ce n’est pas seulement le seul gars dans la cage que vous combattez. C’est l’introduction. Ce sont tous les autres clichés que vous prenez là-dedans.

“C’est la partie la plus difficile, et donc quand vous me dites toutes les choses qui [Donald Cerrone] a traversé, c’est exactement ce qui s’est passé, et je me voyais me faire frapper plus souvent que je ne le voulais. “

À son apogée, Thomson (22-9, 1 NC) était l’un des meilleurs poids légers au monde. Après être allé 2-1 à son premier passage avec l’UFC, Thomson a émergé comme une star dans la promotion Strikeforce et a battu le futur rival Gilbert Melendez lors de leur première rencontre en juin 2008 pour remporter un championnat de 155 livres. Melendez gagnerait leurs deux prochains combats, mais après la résolution de cette trilogie, Thomson a fait un retour réussi à l’UFC avec un TKO de deuxième tour de Nate Diaz.

Les trois prochains combats de Thomson contre Benson Henderson, Bobby Green et Tony Ferguson ont entraîné des pertes de décision. Il est ensuite allé à Bellator, où il a remporté deux combats avant sa défaite contre Patricky «Pitbull», un résultat qu’il a tenté en vain de renverser à la suite d’un coup de tête illégal qu’il a dit que McCarthy avait manqué.

Thomson a souligné ses difficultés dans la lutte contre Freire et sa propre observation du déclin de Melendez comme motivation supplémentaire pour raccrocher les gants.

“[Melendez has] a subi plus de dégâts au cours des trois ou quatre derniers quasiment qu’il n’en a subi pendant presque toute sa carrière », a-t-il déclaré. «Et je me suis regardé moi aussi, et je sentais que je n’avais pas subi beaucoup de dégâts avant le combat de Tony Ferguson. J’ai pris ce combat, (et j’ai) pris une tonne de dégâts dans ce combat. Ensuite, je suis allé à Bellator, un combat, vraiment pas de dégâts, un deuxième combat, vraiment pas de dégâts, mais je pouvais également sentir la différence entre le moment où j’ai été touché et comment je me sentais quand je suis frappé, par rapport à simplement le traverser.

“Une fois que vous savez, je pourrais comprendre cela, chaque jour je me disais,” Mec, tu te fais frapper et tu sens ces coups maintenant. “Je n’avais jamais l’habitude de les sentir. Maintenant, quand vous les sentez, vous êtes comme, ce n’est pas la même chose, ce n’est pas ce dont je suis tombé amoureux. Ce sentiment d’entraînement et d’être frappé, ce n’est plus la même chose. »

Josh Thomson a battu Nate Diaz à l’UFC sur FOX 7 à San Jose, en Californie, le 20 avril 2013





Esther Lin, MMA Fighting

MMA Fighting a contacté Thomson pour lui demander le moment de sa retraite. Il a dit qu’il attendait encore un combat, mais les parties impliquées n’ont pas pu se réconcilier. Il a refusé de nommer l’adversaire potentiel.

Thomson a ajouté que sa décision avait été affectée par les dégâts subis par Cerrone lors de ses récents combats et la mort récente de la légende de la NBA, Kobe Bryant.

“Je vois ce que Donald Cerrone vit en ce moment, et il y a une toute autre vie après les combats”, a déclaré Thomson. «Vous avez encore 20, 30, peut-être même 40 ans si vous avez la chance, si Dieu le veut, de vivre, et vous avez vos enfants et vous avez votre vie. Je suppose qu’en raison de ce qui s’est passé dimanche avec Kobe Bryant, de le perdre ainsi que sa fille et tout, la réalité est qu’il y a toute une vie après [playing] qu’il venait juste d’apprécier, et on ne sait jamais quand ça va finir, (ou) comment ça va finir. J’ai une famille que je n’ai pas vue depuis des années; mon père est décédé quand j’étais plus jeune, et j’essayais de vivre le rêve en tant que combattant à l’époque, et j’ai raté des occasions et des occasions de passer avec lui. Il y a beaucoup de choses dans la vie.

“J’ai raté des mariages et des choses comme les anniversaires et les Noëls et les actions de grâces (pendant) l’entraînement pour les combats. J’étais au gymnase à la place. Non pas que ce soit regrettable – c’est juste que vous vous rendez compte maintenant que vous êtes plus âgé, ce sont des choses que vous voulez récupérer un peu, ou vous voulez faire partie de maintenant. J’aurai 42 ans cette année, donc ce n’est pas comme si j’étais un poulet de printemps, et vous entendez tout le temps le terme “Father Time est invaincu.” Mais la réalité est que cet imbécile fouette le cul de tout le monde autour de cette âge.”

Thomson a exprimé à quel point il était satisfait de son rôle actuel d’analyste pour Bellator et a répété à plusieurs reprises que les fans avaient vu le dernier de lui à l’intérieur de la cage. Pourtant, comment est-il si sûr que cette retraite restera en place alors que tant d’autres combattants n’ont pas pu rester sur la touche après avoir déclaré qu’ils en avaient fini avec la compétition active?

“J’ai vraiment pris la décision”, a déclaré Thomson. «Je passe devant la cage maintenant, et j’entends leurs corps se faire frapper, j’entends leur tête se faire frapper, j’entends le choc de leurs corps ensemble, les claquements – ça ne fait rien pour moi. Je n’ai plus envie de le faire. J’étais motivé pour que ce combat se réalise, et quand cela ne s’est pas produit et que le temps presse, le temps n’est pas de mon côté, alors je ne suis pas vraiment prêt à continuer d’attendre, et plus j’attends, plus c’est dur est pour moi, et moins il me profite de revenir en arrière.

«Je n’ai donc aucun désir. L’autre chose est que je suis vraiment de bons amis avec Coker en dehors de l’entreprise, et nous avons eu plusieurs conversations sur ce qui est le mieux pour moi et ce qui est le mieux pour Bellator, et comment je peux mieux aider Bellator dans toute la mesure du possible. Nous en sommes venus à nous mettre d’accord sur beaucoup de choses sur la façon dont je serai utilisé et comment je peux aider à améliorer l’organisation. Et je préfère faire cela que de revenir pour un combat de saisie d’argent. Cela n’a aucun sens. “