Josh Thomson nomme les stars actuelles du Bellator qui, selon lui, poseraient des problèmes aux champions de l’UFC

L’UFC est largement considérée comme le foyer du plus grand volume de talents de haut niveau en MMA, mais d’autres promotions comme Bellator, ONE Championship et RIZIN Fighting Federation abritent de plus en plus leurs propres combattants de classe mondiale. L’analyste de Bellator Josh Thomson voit certainement les choses de cette façon.

Répondant à un fan sur Twitter récemment, Thomson a identifié une poignée de champions et de prétendants Bellator qui, selon lui, pourraient facilement défier les champions UFC de leurs catégories de poids respectives.

Il pense que le champion Bellator poids plume et poids léger Patricio Freire, le champion poids moyen Rafael Lovato, l’ancien champion poids moyen Gegard Mousasi, le champion poids léger et poids lourd Ryan Bader et le champion poids welter Douglas Lima entrent tous dans cette catégorie.

@PatricioPitbull à coup sûr. Je dirais que @lovatojrbjj ou @mousasi_mma. stylistiquement, @ryanbader correspond bien à @stipemiocic Et j’ai déjà mentionné @PhenomLima || pour être clair cependant, ils sont tous extrêmement difficiles et c’est un combat donc tout peut arriver. Luv pour le voir https://t.co/7PqRWMIul5

– Josh Thomson (@THEREALPUNK) 7 janvier 2020

“Hé @THEREALPUNK, quels autres champions de Bellator pensez-vous être les meilleurs au monde dans leur catégorie de poids?”, A écrit un fan à Thomson sur Twitter.

Bien que certains fans soient susceptibles d’être en désaccord avec Thomson à ce sujet, l’analyste Bellator ne recevra probablement pas trop de recul, car Freire, Lovato, Mousasi, Bader et Lima sont tous largement considérés comme des talents de classe mondiale en MMA – même s’ils ne le font pas. t appeler la maison UFC.

Selon vous, quels champions de Bellator pourraient donner le meilleur à l’UFC pour son argent? Êtes-vous d’accord avec la liste fournie par Josh Thomson? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

