Josh Thomson pense que Cris Cyborg «démantèlera» Amanda Nunes dans un match revanche

L’analyste du Bellator MMA, Josh Thomson, a révélé qu’il pensait que Cris Cyborg battrait de manière convaincante Amanda Nunes dans un match revanche entre les deux.

De retour à l’UFC 232, dans l’un des combats MMA féminins les plus attendus de tous les temps, Amanda Nunes a éliminé Cris Cyborg pour capturer le Championnat UFC poids plume féminin et devenir championne du monde en deux divisions.

Le résultat choquant a amené beaucoup de personnes à se demander si le résultat ne serait pas différent si Cyborg n’avait pas été aussi insouciant, le Thomson susmentionné ayant fait savoir au monde entier qu’il pensait qu’elle obtiendrait effectivement la main levée dans un match revanche.

Josh Thomson: “Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire après une défaite que vous n’êtes pas la chèvre du MMA féminin. Cris Cyborg est de loin le meilleur combattant de MMA féminin que j’ai jamais vu.”

Josh Thomson: “S’ils se battaient à nouveau, je pense que Cris démantèle simplement Amanda.”

Les citations proviendraient du podcast “Pesage” de Thomson avec John McCarthy, mais le compte Twitter de Bellator MMA News n’a pas identifié la source.

Alors que nous regardons vers l’avenir, il ne semble pas probable qu’une revanche soit possible avec les deux femmes en compétition dans différentes promotions – UFC et Bellator. Pendant un certain temps, il semblait que l’UFC pourrait être intéressée à le faire, mais après des problèmes entre la promotion et Cyborg, il est rapidement devenu clair qu’elle quitterait l’entreprise.

Il y a beaucoup à dire pour l’honnêteté de Thomson dans ses commentaires, bien que certains fans aient l’impression qu’il choisit simplement de privilégier Cyborg par rapport à Nunes car c’est elle qui se bat actuellement à Bellator.

L’argument concernant qui est le plus grand de tous les temps semble être entre Nunes et Cyborg, et si vous vous basez sur des résultats, la nature écrasante du triomphe d’Amanda sur Cyborg semble suggérer qu’elle a un avantage sur elle.

Les verrons-nous le refouler? Seul le temps nous le dira.

