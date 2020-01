Josh Thomson pense que la seule façon pour Ferguson de vaincre Nurmagomedov est de le couper

28 hommes ont essayé, mais aucun n’a réussi.

Dans le stellaire de UFC 249 en avril, Tony Ferguson il aura la tâche monumentale d’essayer de prendre les invaincus de Khabib Nurmagomedov de se consacrer comme le champion absolu de 155 livres.

Le Russe est le favori du combat, mais le style peu orthodoxe que gère Ferguson fait de lui la plus grande menace qu’il a affrontée de toute sa carrière.

Bien que Ferguson soit dangereux à la fois debout et au ras de la toile, Josh Thomson, ex-combattant du UFC qui sert maintenant d’analyste, estime que sa seule chance de vaincre Nurmagomedov serait pour un TKO sur recommandation médicale.

«Le gars peut prendre un bon coup, il peut prendre un bon coup. Le gars ne ralentit pas l’élan. Le gars ne se soucie pas où il va. Lorsque vous vous battez avec un gars qui ne se soucie pas où va le combat, changez votre façon d’aborder les choses. Parce que si vous le démolissez, est-ce important? Il s’en fiche. Il (Tony) est bon avec D’arce, est bon avec la guillotine, est bon avec les triangles. Il s’en fiche. Et si vous vous tenez, devinez quoi, vous garderez vos distances avec des coups, des coups de pied et des combinaisons. Il ne se soucie pas où va le combat. Ni à Khabib, mais Khabib préférerait s’appuyer contre la cage et amener le combat au sol, ce qui est excellent. Je pense que la seule façon pour Tony de gagner est une coupure. Je ne pense pas pouvoir le soumettre. Et ce n’est pas que je ne peux pas le faire, car quand il y a du sang, tout va plus facilement. Surtout depuis cette position de D’arce, car il peut l’appliquer de n’importe où. Si Khabib ne met pas sa tête au bon endroit, ça va être une nuit difficile pour lui. »

Thomson a pris sa retraite du sport en 2017, mais pendant son temps avec l’UFC Ferguson a été mesuré dans le UFC Fight Night San Diego le 15 juillet 2015, événement au cours duquel il a perdu par décision unanime.

Ce sont les coudes de Ferguson et le fait que le médecin qui a arrêté le combat entre Jorge Masvidal et Nate diaz dans le UFC 244 être au pied de l’octogone est ce qui pourrait donner à l’ancien champion par intérim un étrange avantage, selon Thomson.

«Ce n’est pas physiquement fort. Mais il a des doigts énormes. Honnêtement, quand je lui ai donné mes mains pendant les pesées, ses doigts ont presque tourné autour de ma main entière. Pendant le combat, quand j’étais dans sa garde, il a attrapé mon poignet et, tout en essayant de m’échapper, j’ai poussé ma tête et fait deux coupures sur mon front. Les deux coupures qu’il a faites étaient pour me pousser du coude tout en contrôlant mon poignet depuis sa garde. Si Khabib devient sur ses gardes, cela peut finir par être un combat compliqué. Quand ils vous coupent et que votre tête est rasée, rien n’empêche le sang de pénétrer dans vos yeux, et cela ne fera pas bonne figure aux juges ou au médecin. Et (Brendan) Schaub l’a mentionné, le combat est à New York, avec ce docteur stupide qui a arrêté le combat de Nate Diaz pour une coupure. “