Josh Thomson prédit ce qui se passerait dans un match revanche Amanda Nunes vs Cris Cyborg

En ce moment il serait impossible de faire un match revanche Amanda Nunes vs Cris Cyborg parce que chacun est dans une entreprise. Ils sont respectivement champion du monde poids plume et poids plume de l’UFC et champion du monde poids plume Bellator.

Amanda Nunes vs Cris Cyborg 2

Mais il pourrait y avoir un deuxième combat entre les deux à l’avenir. Lors de la première, tenue en 2019, Nunes a éliminé Cyborg au premier tour. Au cas où cela aurait été fait, Josh Thomson, Analyste Bellator, a prédit quel serait le résultat.

Josh Thomson: “Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire après une défaite que vous n’êtes pas la chèvre du MMA féminin. Cris Cyborg est de loin le meilleur combattant de MMA féminin que j’ai jamais vu.”

– Bellator MMA News (@BellatorMMANews) 16 mars 2020

Josh Thomson: “S’ils se battaient à nouveau, je pense que Cris démantèle simplement Amanda.”

– Bellator MMA News (@BellatorMMANews) 16 mars 2020

Peut-être que dans peu de temps, les deux se rencontreront à nouveau et nous verrons alors si Thomson a raison. En ce moment, de nombreux fans ont la même opinion que lui tandis que beaucoup d’autres pensent le contraire.

Quant à son avenir immédiat, Nunes prévoit défendre le titre poids plume contre Felicia Spencer le 9 mai à l’UFC 250. Cyborg n’a pas encore de nouveau combat après avoir été couronné, bien qu’il ait parlé de tentez votre chance en boxe.