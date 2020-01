Josh Thomson, récemment retraité, ouvre ses plans pour l’avenir

Cette semaine sur son podcast Weighing In, Josh Thomson a annoncé sa retraite officielle des combats.

“Je peux dire que je suis officiellement à la retraite”, a commencé Thomson.

“J’ai réalisé que je prenais plus de clichés que je ne devrais en prendre”, a déclaré Thomson à propos de sa décision. “Je ne veux pas vivre ce style de vie. Je ne veux pas être là-dedans et être un sac de boxe pour personne.

“The Punk” a une carrière accomplie qui dépasse son record de 21-8. Il travaille actuellement comme analyste MMA pour les promotions Bellator et possède sa propre salle de sport et sa propre marque de vêtements.

S’adressant à BJPENN.com, Thomson a développé ses plans après la retraite.

“[There’s] tant de choses à vivre pour les 20, 30, 40 prochaines années après avoir fini d’être athlète », a déclaré Thomson. «Je n’ai jamais eu envie de me battre jusqu’à ce que les roues tombent. Je voulais toujours être l’un des meilleurs et une fois que je me suis rendu compte que cela n’allait pas se produire, je suis en paix avec le fait qu’il était temps de passer à autre chose.

«C’est la vie, je suis content de tout ce que j’ai accompli et pas seulement en combat. C’est un nouveau départ avec de nouveaux objectifs. Tu dois aimer la vie et comment les choses dans la vie sont possibles. “

En 2019, un quatrième combat potentiel contre son rival de carrière Gilbert Melendez était brièvement à l’horizon. Bien qu’il ait récompensé l’industrie du MMA avec trois des combats les plus mémorables de l’histoire de Strikeforce, Thomson est heureux de fermer la porte sur une autre revanche. De plus, avec des perspectives passionnantes dans sa carrière d’analyste et dans son podcast, Thomson veut investir son temps dans le talent de combat du futur.

“Je me concentre sur le fait d’être un véritable analyste, quelqu’un qui propage la positivité à travers l’industrie du MMA”, a-t-il déclaré. «Se concentrer sur le respect des combattants Bellator dans l’industrie en tant qu’athlètes de haut niveau et discuter avec eux de la possibilité de se préparer à la vie après le combat. Le travail caritatif sera toujours une chose que je fais mais surtout avec les jeunes car ils sont l’avenir de la race humaine. Je veux que nous excellions longtemps après ma mort et mon départ.

«Enfin, mon podcast sera la plate-forme que j’utilise pour diffuser les connaissances et la positivité à travers le MMA, le jiujitsu, la lutte, le fitness et la communauté sportive. J’ai beaucoup de connaissances à partager ainsi que beaucoup à apprendre. Je ne peux pas attendre! “

Quel que soit l’avenir, Josh Thomson peut être assuré qu’il a réalisé une carrière épique dans ce sport.

Si vous voulez un aperçu expert du MMA, assurez-vous de vous brancher sur le pesage de Josh Thomson avec Big John McCarthy. Le couple utilise son large éventail de connaissances pour discuter chaque semaine d’une gamme de sujets d’actualité MMA. Commencez dès aujourd’hui en consultant leur podcast récent ci-dessous.

En outre, équipez-vous avec les derniers équipements de performance athlétique de la société Thomson Knoxx Gear.

