Joshua Fabia a averti le CNA que Diego Sanchez pourrait tuer Michael Chiesa

Alors que Joshua Fabia est à l’avant-plan du monde MMA depuis l’événement UFC Rio Rancho du week-end dernier, le fondateur de la School of Self-Awareness a fait son chemin vers le radar de l’UFC beaucoup plus tôt.

Selon trois personnes qui ont parlé à MMA Junkie sous couvert d’anonymat parce qu’elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement de telles questions, le travail de Fabia avec Diego Sanchez a été porté à l’attention de la Nevada Athletic Commission et des responsables de l’UFC dans les heures précédant l’UFC 239 – et le combat de 15 ans du vétéran de l’UFC avec Michael Chiesa a été presque annulé en conséquence.

L’UFC 239 a eu lieu en juillet dernier au T-Mobile Arena de Las Vegas. À l’insu des fans ou des médias présents, des sources ont révélé que, alors que Sanchez enveloppait ses mains dans un vestiaire partagé, les responsables du CNA ont remarqué que Fabia brûlait de l’encens et lui ont demandé de s’arrêter. De plus, un inspecteur du CNA a rapporté que Fabia avait pris un Q-tip trempé dans une substance inconnue et l’avait inséré dans le nez de Sanchez, ce qui a suscité l’inquiétude des responsables de la commission.

La substance s’est avérée être un extrait de menthe poivrée, utilisé dans l’espoir d’ouvrir les voies respiratoires de Sanchez. Les responsables du CNA ont déterminé que ce n’était pas une raison pour intervenir.

Cependant, à cette époque, Fabia a offert des informations supplémentaires.

L’actuel manager et entraîneur de Sanchez, qui a été son seul cornerman lors de chacune de ses deux dernières apparitions à l’UFC, a déclaré que l’arbitre devait être averti avant le combat que Chiesa risquait d’être tué dans l’octogone.

Fabia a déclaré aux responsables de la commission que Sanchez et lui avaient travaillé sur un étranglement si brutal que s’il devait l’appliquer à son adversaire, le combat devrait être immédiatement annulé afin d’empêcher Chiesa de mourir ou de paralyser.

Fabia a été invitée à démontrer le mouvement, qui a été décrit à MMA Junkie comme une technique qui a commencé comme un étranglement à guillotine debout, mais verrait ensuite Sanchez tourner ses épaules afin que la tête de son adversaire soit calée au-dessus de son épaule avant de claquer au sol et de se briser. le cou de son ennemi (décrit dans la pratique comme quelque chose qui ressemble au mouvement de lutte professionnel connu sous le nom de «Stone Cold Stunner»).

Fabia a déclaré que cette décision avait été apprise lors de son travail avec des groupes paramilitaires en Amérique du Sud.

Armés de ces informations, les responsables de la commission ont consulté les dirigeants de l’UFC, exprimant une préoccupation potentielle pour la sécurité des combattants. Cependant, les équipes combinées ont finalement décidé que la probabilité que Fabia et Sanchez exécutent un type de manœuvre fatale inconnue semblait négligeable.

Les officiels du CNA ont ensuite discuté avec Fabia et Sanchez de l’importance de l’esprit sportif, soulignant la nécessité de reconnaître le combat comme un concours sportif et dans lequel toutes les parties impliquées s’attendraient à voir les deux compétiteurs terminer en toute sécurité.

Chiesa a ensuite gagné par décision unanime par des scores de 30-26 sur les trois cartes des juges. L’UFC et le NAC ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par MMA Junkie pour discuter de ce qui s’est passé avant le combat.

Sanchez est revenu à l’action samedi dernier à l’UFC sur ESPN + 25 au Nouveau-Mexique, où il a finalement obtenu une victoire par disqualification après avoir été frappé par un genou illégal au troisième tour de son combat avec Michel Pereira.

Fabia était à nouveau dans le coin de Sanchez, et l’entraîneur a essuyé des tirs lors de l’émission de nuit pour des instructions que l’entraîneur vétéran du MMA, Trevor Wittman, a jugées «très bizarres». Cependant, Sanchez est resté résolument en défense du travail de Fabia, suggérant qu’il devrait recevoir le soutien de “l’entraîneur de l’année” plutôt que toute critique pour ses efforts dans la réinvention du vainqueur de “The Ultimate Fighter 1”.

