Joshua Fabia cible Emil Meek pour des commentaires sur la session de formation, Meek riposte

Image via @diegonightmaresanchez sur Instagram, photographie de @rebeccahidalgophoto

Emil Meek est l’un des rares combattants à expérimenter directement les méthodes de l’entraîneur controversé de Diego Sanchez, Joshua Fabia.

Il s’est ouvert à ces méthodes dans une récente interview avec South China Morning Post.

“À l’origine, j’essayais de me battre avec Diego”, a déclaré Meek à propos de son travail avec Fabia. «Ensuite, il en a obtenu un autre et j’en ai eu un autre. Puis il m’a écrit sur Instagram et m’a demandé si je voulais m’entraîner quand il était à Vegas, et je me suis dit, bon sang, allons-y. Ensuite, je lui ai demandé si son entraîneur ninja allait être là avec lui, il se dit “ouais, il n’y a pas d’autre moyen”.

“Comment puis-je dire cela”, a poursuivi Meek. «Je suis passé en mode de croyance totale: tout ce qu’ils me disent de faire, je vais le faire à 100%.

“Mec, c’était la chose la plus folle que j’aie jamais faite. À un moment donné, Joshua, il courait après nous dans une cage verrouillée avec une vraie lame tranchante, pour nous faire bouger. »

Lors d’une apparition sur The Schmozone avec The Schmo et Helen Yee, Fabia a répondu à ces commentaires de Meek. Comme vous l’avez probablement prédit, il n’était pas content.

Joshua Fabia défend ses méthodes de formation et ses critiques de @emilvalhalla #TheSchmozone @ TheSchmo312 @HelenYeeSports Épisode complet ici —-> https://t.co/JbgIxoX1nt pic.twitter.com/qbQ5KCRHbJ

– Le Schmozone (@TheSchmozone) 1 mars 2020

“Emil dit que je l’ai pourchassé avec un couteau et l’ai enfermé dans un octogone, et pourtant j’ai une preuve vidéo est ouverte”, a déclaré Fabia, réfutant le commentaire de Meek sur l’octogone mais pas sur le couteau. «Vous avez supplié de venir nous entraîner, et au lieu de dire la vérité:« Oui, nous nous sommes entraînés avec Diego, nous avons fait un tank de requin avec lui, désavantagé, j’ai commencé à lui faire tourner le dos encore et encore sur des exercices, et il me possédait… [Sanchez’s] grappling est sur le point, son état est sur le point…

“Juger de ces drôles d’exercices peut-être parce que c’est de cela que vous voulez parler”, a ajouté Fabia. “Vous ne vouliez pas parler du fait que Diego vous manipulait.”

Meek a rapidement pris connaissance de ces commentaires de Fabia et a offert une paire de Tweets en réponse.

Et vous pensez que je suis sur une campagne de diffamation contre vous pour ce 1 commentaire ??

Si j’étais, je leur dirais que nous avons fait 100 rouleaux avant, lutté avec une corde, fait 4 minutes de réservoir de requins sur une session de 2 heures et que nous avons joué au toucher mais pendant 1 heure avec des couteaux et des bâtons. https://t.co/rvY7mIG1qQ

– Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) 2 mars 2020

Et deuxièmement me maltraiter? 😂

Vous, monsieur, vous êtes fou de batshit… https://t.co/rvY7mIG1qQ

– Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) 1 mars 2020

“Et vous pensez que je suis sur une campagne de diffamation contre vous pour ce 1 commentaire?” Meek a écrit en réponse à Fabia. “Si je l’étais, je leur dirais que nous avons fait 100 rouleaux avant, lutté avec une corde, fait 4 minutes de réservoir de requins sur une session de 2 heures et que nous avons joué au toucher mais pendant 1 heure avec des couteaux et des bâtons.”

«Et d’autre part me maltraiter? Vous êtes fou fou de merde … “

Que pensez-vous de ce va-et-vient entre Emil Meek et Joshua Fabia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.