Joshua Fabia mérite le mérite de changements «remarquables» pour Diego Sanchez

Joshua Fabia dit que Diego Sanchez évolue toujours en tant que combattant – même à 38 ans et après près de 20 ans à l’UFC. Il pense qu’une évolution continue est «remarquable» et en tient pleinement compte.

“Vous êtes un expert, et vous n’avez pas souligné qu’il est assez (explétif) étonnant que Diego Sanchez, 16 ans à l’UFC, ait été à peu près le Rocky Marciano du sport – il bouge”, a déclaré Fabia au MMA Junkie. cette semaine. «Il peut changer de position. Il est passé d’un gaucher à ceci. Comment ne mettez-vous pas l’accent sur un homme de 38 ans qui, en moins d’un an, a changé de style – et un gars l’a fait? Pas une équipe de six gars. Comment se fait-il que personne ne dise quelque chose de positif comme ça? Vous le voyez, mais vous ne rendez pas hommage au professionnel qui a fait quelque chose de remarquable. “

Comme le suggère Fabia, il est actuellement le seul membre de l’équipe de Sanchez. Il est entraîneur-chef du combattant, nutritionniste, manager, etc.

Étant donné que Fabia a très peu d’expérience en matière d’arts martiaux, son énorme rôle dans la carrière de Sanchez a fait l’objet de nombreuses controverses. Le fait que Sanchez soit allé 1-1 sous la tutelle de Fabia, perdant face à Michael Chiesa et battant Michel Pereira par disqualification, n’a fait qu’alimenter cette controverse.

De toute évidence, cependant, Fabia estime que Sanchez est au sommet de son art. De plus, Sanchez ne semble pas avoir l’intention de se séparer de son gestionnaire controversé.

