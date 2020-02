Joshua Pacio «pas impressionné» malgré la victoire

UN champion des poids paille Joshua Pacio a devancé l’ancien champion Alex Silva par décision partagée, puis a déclaré qu’il n’était «pas vraiment impressionné» par sa performance.

Pacio a fait des allers-retours avec l’ancienne championne du monde de jiu-jitsu brésilien Silva lors d’un événement principal de cinq rounds disputé durablement au «ONE Championship 107: Fire & Fury» au Mall of Asia Arena à Manille, aux Philippines. Mais en dépit de sa position au sol avec l’ancien as de grappling de classe mondiale, il a dit qu’il sent qu’il peut encore faire mieux.

“C’est vraiment difficile”, a-t-il déclaré à la foule après sa victoire. «Je viens de me battre il y a deux mois et je devais retourner immédiatement au camp d’entraînement pour ce combat. C’est la seule chose sur laquelle nous travaillons – notre jeu au sol. »

Pacio détenait l’avantage de frappe clair et était connecté à une pléthore de frappes accrocheuses tout au long du combat, mais la pression avant implacable de Silva a assuré que le champion en titre n’était jamais complètement à l’aise pendant le match.

Alors que Pacio dominait sur les pieds, Silva avait l’avantage sur le sol. Mais, malgré qu’il ait tiré la garde et obtenu des éliminations tout au long du combat, Silva s’est retrouvé incapable de verrouiller la soumission dont il avait besoin pour arracher la ceinture du championnat des Philippins.

Silva a tenté une multitude de soumissions pendant le combat, notamment un étranglement de bras triangulaire serré, mais Pacio a toujours semblé avoir les réponses à toute infraction de lutte «Little Rock».

Mais avec Silva sur l’attaque du tapis et Pacio poussant en avant sur les pieds, les juges étaient divisés sur le résultat lorsque les tableaux de bord ont été rassemblés à la fin du combat.

Le résultat a ravi Pacio, mais aussi légèrement déçu, comme il l’a expliqué après sa victoire.

“Pour moi, je ne suis pas vraiment impressionné par ma performance”, a-t-il déclaré. «Je dois travailler davantage sur mes combinaisons et, bien sûr, sur mes compétences de grappling.»

Buist fait irruption dans la lutte pour le titre

Dans le co-événement principal de la nuit, le spécialiste hollandais de la frappe Pieter Buist a remporté sa huitième victoire consécutive en battant l’ancien champion des poids légers ONE Eduard Folayang pour la plus grande victoire de sa carrière MMA.

Buist est intervenu à court préavis pour remplacer Ahmed Mujtaba et a produit une superbe démonstration de frappe, tout en mettant en évidence sa menace de soumission sur le terrain, alors qu’il méritait le hochement de tête de deux des trois juges de la cage.

Buist a fait la première grande percée du combat au premier tour lorsqu’il a été connecté avec un gros coup de tête, puis un coup de poing de suivi, à mi-chemin du premier tour. L’attaquant hollandais imposant est ensuite intervenu et a cherché à verrouiller un étranglement serré à guillotine, mais Folayang a gardé son sang-froid et a finalement emmené son homme sur le tapis, où il a menacé de lui guillotiner. Buist s’est échappé brièvement, mais Folayang a maintenu la pression et a forcé “L’Archange” sur le pied arrière pour le reste du tour.

Buist a de nouveau menacé lors de la ronde 2 en verrouillant un brassard triangulaire serré sur l’ancien champion des poids légers. Mais, encore une fois, Folayang a réussi à se sortir de la situation difficile et à terminer au sommet, où il a atterri de son propre chef.

Il a mis en place un tour final crucial et, après une rapide démonstration de respect alors qu’ils s’étreignaient au centre de la cage, la bataille a recommencé. Après quelques coups de pied télémétriques des deux hommes, Buist s’est connecté avec un coup de pied droit à la tête qui avait brièvement Folayang sur les jambes tremblantes. Le Hollandais a alors emménagé et a cherché une autre guillotine mais, encore une fois, Folayang s’est échappé. Les deux hommes se sont ensuite affrontés pour le reste du combat, Buist semblant avoir l’avantage avec sa portée et sa précision.

Cette supériorité dans le stand-up, combinée à sa recherche de soumissions sur le terrain, a été suffisante pour mériter le verdict de la décision partagée et le mettre à une distance frappante d’un tir sur le champion en titre UN, Christian Lee.

Kingad gagne sur les cartes

Le concurrent philippin des poids mouches Danny Kingad a eu les fans sur leurs pieds avec une performance généralement énergique, alors qu’il a surmonté un coup de tête au troisième tour de l’adversaire Xie Wei et a obtenu une victoire par décision unanime.

Kingad a démarré rapidement et semblait avoir l’avantage en termes de vitesse et de technique dans les deux premiers tours alors qu’il bordait les brouillages sur le tapis tout en conservant l’avantage de frappe clair sur les pieds.

Mais au troisième tour, l’athlète chinois a augmenté la pression et menacé de tentatives de soumission. Mais ses performances améliorées dans le cadre final ont été compensées par une paire de fautes – un coup de tête et un genou illégal à l’arrière de la tête de Kingad – qui l’ont vu deux fois perdre une position dominante.

Cela a coûté un élan crucial à Wei juste au moment où il semblait se frayer un chemin dans le combat, et cela lui a finalement coûté toute chance de victoire, car la main de Kingad a été levée à la fin de trois rounds bien disputés.

Adiwang offre des performances exceptionnelles

L’événement a également marqué l’arrivée de la nouvelle star de l’équipe Lakay, “The Thunder Kid” Lito Adiwang, qui a terminé le Pongsiri Mitsatit de Thaïlande avec un Kimura pour couronner un affichage extrêmement impressionnant.

Adiwang est sorti tous les pistolets flamboyants, a laissé tomber Mitsatit et a menacé de submerger Mitstit avec une salve de coups de poing, mais d’une manière ou d’une autre, le Thaïlandais a été en mesure de résister à la tempête et de reprendre le combat.

“The Thunder Kid” ne serait pas refusé, cependant, et a montré qu’il avait des compétences de soumission pour correspondre à ses mains lourdes alors qu’il enfermait une méchante Kimura pour forcer la Mitsatit granuleuse à taper à mi-chemin du premier tour.

Iniong se tourne vers la lutte pour remporter la victoire

La grande soirée de l’équipe Lakay a débuté avec une victoire dominante de la concurrente des poids lourds Gina Iniong, qui a battu l’Inde Asha Roka sur la carte préliminaire.

Roka avait obtenu ses quatre victoires professionnelles en MMA dans le premier tour, mais a été dépassée par ONE muay Thai et le champion de kickboxing Stamp Fairtex lors de sa dernière sortie.

Iniong a clairement prêté attention à cette confrontation, car elle a abandonné sa frappe de wushu habituelle en faveur d’une approche de grappin d’abord qui l’a amenée à remporter la décision unanime après trois tours dominants.

ONE Championship 107 résultats:

CARTE PRINCIPALE

Le champion Joshua Pacio bat. Alex Silva via décision partagée – pour le titre de poids de paille

Pieter Buist bat. Eduard Folayang via décision partagée

Danny Kingad bat. Xie Wei via décision unanime

Shoko Sato bat. Kwon Won Il via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 4:05

CARTE PRELIMINAIRE

Tatsumitsu Wada bat Ivanildo Delfino par décision unanime

Lito Adiwang bat. Pongsiri Mitsatit via soumission (Kimura) – Tour 1, 3:02

Gina Iniong bat. Asha Roka via décision unanime

Jenny Huang contre Jomary Torres a déclaré aucun concours (grève accidentelle de l’aine) – Tour 1

.