Josie Harris, ancienne épouse de Floyd Mayweather retrouvée morte

Josie Harris et Floyd Mayweather

Josie Harris, mère de trois enfants avec le boxeur Floyd Mayweather, est décédée à l’âge de 40 ans après avoir été retrouvée morte dans sa voiture.

L’information a été confirmée par TMZ Sports, où elle a corroboré avec diverses sources qu’elle a été retrouvée morte chez elle Valence, Californie la nuit de Mardi après ne pas avoir donné de réponses de vie dans son véhicule.

La police déclarée morte Harris sur les lieux et a déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir s’il s’agissait d’un décès et non d’un homicide. TMZ a indiqué qu’il n’y avait aucune indication de tiers. Mayweather il n’a pas parlé de respect.

Harris Elle était la mère de trois enfants de Mayweather. En 2010, Mayweather Il a été reconnu coupable de violence domestique et a passé deux mois en prison pour avoir attaqué Harris. Elle a affirmé que Floyd Il l’a agressée physiquement six fois, mais la plus connue était en septembre 2010, où Mayweather attaqué Harris devant vos enfants, qui a appelé la police après ce qui s’est passé.

Mayweather est en négociations pour revenir à la boxe après des années de son combat avec Conor McGregor. Il y a des rumeurs sur une revanche avec McGregor ou face à Khabib Nurmagomedov, Jorge Masvidal dans un combat de règles mixtes. Pour le moment, Il n’y a rien de concret.

Selon TMZ, Mayweather et Harris Ils étaient ensemble de 1995 à 2010. Harris Elle a essayé de faire carrière comme actrice et était en train d’écrire un livre sur la violence domestique avant sa mort.

Depuis MMA.uno Nous présentons nos condoléances aux deux familles.