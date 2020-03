Josie Harris, ex-petite amie de Floyd Mayweather, décédée à 40 ans

Image via essence.com

Josie Harris, la mère de trois enfants avec la légende de la boxe Floyd Mayweather, est décédée à 40 ans après avoir été retrouvée morte dans sa voiture.

TMZ Sports a confirmé que Harris a été retrouvée morte à son domicile de Valence, en Californie, mardi soir, après avoir été trouvée inconsciente dans son véhicule. La police a déclaré Harris mort sur les lieux et a déclaré qu’elle enquêtait sur ce décès et non sur un homicide. TMZ a été informé qu’aucun jeu déloyal n’était impliqué. Mayweather n’a pas encore commenté la question.

Harris est la mère de trois des enfants de Mayweather. En 2010, Mayweather a été reconnu coupable d’agression domestique et a purgé deux mois de prison pour avoir attaqué Harris. Elle a affirmé que Mayweather l’avait agressée physiquement à six reprises, mais le plus notable était un incident très médiatisé en septembre 2010 où Mayweather aurait attaqué Harris devant ses enfants, qui auraient alerté la sécurité pour appeler la police.

Harris a poursuivi Mayweather pour diffamation après que le boxeur a déclaré dans une interview télévisée avec Katie Couric qu’il avait retenu Harris pour avoir consommé de la drogue. Harris a poursuivi Mayweather pour 20 millions de dollars et l’affaire est toujours en cours, bien qu’elle soit sans aucun doute affectée par son décès.

Mayweather est actuellement en discussion sur un retour potentiel à la boxe après avoir pris quelques années de congé après son super-combat contre Conor McGregor. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Mayweather pourrait reprendre McGregor ou potentiellement affronter des combattants MMA comme Khabib Nurmagomedov ou Jorge Masvidal en boxe ou dans un match à règles mixtes. Jusqu’ici, il n’ya eu que beaucoup de discussions et rien de concret cependant.

Selon TMZ, Mayweather et Harris étaient ensemble de 1995 à 2010. Harris était une actrice en herbe et était également en train d’écrire un livre sur la violence domestique avant sa mort. Nous ici à BJPenn.com présente nos condoléances à Josie Harris et sa famille.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.