Jours de garage revisités: «Jacare» construit un gymnase à domicile pour garder l’entraînement à l’UFC 249 intact

Ronaldo Souza, concurrent de poids moyen du Championnat de combat ultime de longue date (UFC), prévoit de se battre à l’UFC 249 le 18 avril. La promotion n’a pas encore trouvé de ville et de lieu appropriés, grâce aux restrictions contre les coronavirus, mais le spectacle doit continuer.

Il en va de même pour la formation.

C’est pourquoi «Jacare» a réagi aux fermetures obligatoires de gymnases en construisant sa propre installation à domicile, dans son garage. Et si vous pensez qu’un couple de tapis en caoutchouc et un gi en sueur ne sont guère une «installation», alors vous n’avez clairement jamais appartenu à un gymnase de jiu-jitsu.

“Nous continuons de nous entraîner dur parce qu’on ne nous a pas dit le contraire”, a expliqué l’entraîneur-chef Josuel Distak au MMA Fighting. «Le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les gymnases pendant deux ou trois semaines, mais nous avons notre plan B, un gymnase à la maison de« Jacare », un garage avec des nattes et nous continuerons à nous entraîner pendant ces trois semaines au garage de« Jacare ». Nous allons de l’hôtel à son garage et tout de suite, et nous faisons très attention. “

Souza devrait affronter l’attaquant des poids moyens Uriah Hall.

La promotion a été forcée de reporter ses trois prochains événements après que la pandémie de coronavirus a fermé la majeure partie du pays, y compris New York. Cela signifie que tout futur spectacle qui aura lieu pendant la quarantaine devra se produire quelque part à l’étranger.

Restez à l’écoute.