Joyeux anniversaire à Drakkar Klose?

Nous ne savons pas si Drakkar Klose célèbre ses 32 ans ou non depuis il y a seulement deux jours, il a eu son combat contre Beneil Dariush et pour ses intérêts, il a fini par perdre par KO au deuxième tour. Après cela, Klose laisse son record à 11-2 tandis que son rival il y a deux jours améliore son record à 18-4. En tout cas, comme il s’agit de célébrer ici on va vous laisser un des rares combats que l’Américain a gagné par KO, c’était contre Gabe Rodriguez, qui faisait ses débuts professionnels, l’événement a eu lieu le 6 juin 2015 pour l’entreprise Rage dans la cage.