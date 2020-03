Joyeux anniversaire à Paige VanZant !!!

Un jour comme aujourd’hui il y a 26 ans est né à Dundee, Oregon, aux États-Unis, la ceinture bleue de Jiu-Jitzu Brésilien, Paige VanZant.

Avec dossier professionnel en Arts martiaux mixtes 8-4, “Calibre 12” a fait ses débuts en UFC le 22 novembre 2014, battant TKO à 2h54 du troisième tour à Kailin Curran, dans un combat digne de la Combat de la nuit.

VanZant avait une séquence de victoires de 3 matchs dans la UFC auparavant, dans sa carrière professionnelle, il a alterné victoires et défaites. Son combat le plus récent remonte au 19 janvier 2019, lorsqu’il a affronté et battu Rachael Ostovich, via une soumission à 1:50 du deuxième tour.

Comme nous le rapportions, Paige se remet d’une blessure, annonçant qu’une fois la situation causée par COVID-19 passée, elle sera de retour dans l’octogone. Félicitations Paige !!!