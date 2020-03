Joyeux anniversaire à “Sapato’s Face”

Antônio Carlos Júnior, mieux connu sous le nom de “Visage de Sapato” est né à Paraiba, au Brésil, il y a 30 ans. Il a un record professionnel en arts martiaux mixtes de 10-4 (8 soumissions) et a remporté plusieurs médailles d’or et de bronze pour son Brésil natal dans différentes compétitions de Jiu-Jitsu brésilien entre 2010 et 2012. Il a également remporté le The Ultimate Fighter: Brésil 3 dans la catégorie des poids lourds, à ses débuts en tant que semi-lourd, il a perdu, donc le reste de sa carrière a été passé chez les poids moyens.

Actuellement “Visage de Sapato” Il est classé 14 au classement officiel de l’UFC malgré le fait qu’il ait perdu ses deux derniers combats, contre Ian Heinisch le 18 mai 2019 et contre Uriah Hall Le 14 septembre 2019, il a perdu les deux combats par décision. Il n’a pas une perspective aussi prometteuse mais au moins il a une nouvelle année de vie et c’est une bonne raison de célébrer, également sur la base de sa publication sur Instagram, à la plage et en famille.