Donald Jacob Hager Jr, mieux connu dans le monde de la lutte comme Jack swagger, pour son temps dans le WWE, et connu dans Arts martiaux mixtes comme Jake “The Big Hurt” Hager, est né un jour comme il y a 38 ans à Oklahoma, aux États-Unis. Il a 3 combats dans Bellator, remportant les deux premiers, étant le troisième décrété comme No Contest pour un coup de pied illégal par qui tourne des années aujourd’hui.

Il a été Collegiate All-American en 2006, le National Collegiate Athletic Association (NCAA) et ses deux victoires en Bellator ont été soumises (Arm Triangle Choke). On ne sait rien d’un combat à venir car il lutte actuellement dans l’entreprise All Elite Wrestling (AEW).

Le message Joyeux anniversaire à “The Big Hurt” est apparu en premier sur MMA.uno, n ° 1 des nouvelles en arts martiaux mixtes (MMA) en espagnol.