Joyeux Noël de MMAmania.com! – MMAmania.com

C'est encore cette période de l'année, lorsque le Père Noël et Jésus se battent à mort, le gagnant gagnant l'amour et l'adoration des enfants du monde entier.

Oh attendez, c'était South Park, peu importe.

Joyeux Noël de vos amis sur MMAmania.com, ou Happy Hanukah, Happy Kwanzaa, ou quelles que soient les vacances de fin d'année que vous observez. Je suis sûr que certains d’entre vous pensent «rien de ce qui précède» et ça va, il y a de la place pour vous ici aussi.

Après tout, c'est un fil conducteur et une discussion sur la bataille de rap de Noël.

Parlez de tout et de tout ce que vous voulez, gardez-le simplement classé PG-13 afin de ne pas vous retrouver avec du charbon dans votre bas. Et comme Noël est une période de don, je vais vous donner mon avis non sollicité sur The Rise of Skywalker.

Je l'ai aimé!

Je sais que tout le monde veut impressionner ses amis Twitter en chiant sur Star Wars, mais imaginez vivre dans un monde où un week-end d'ouverture de 175 millions de dollars est considéré comme une déception. Ma seule plainte? Pas de lien bébé Yoda!

Amusez-vous Maniacs, Feliz Navidad et hasta mañana.