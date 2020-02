Juan Adams considère que l’UFC a géré une “ bonne expérience d’apprentissage ”, estime qu’il pourrait revenir à la promotion

Crédit d’image: UFC.com

Juan Adams n’a pas eu beaucoup de temps pour se développer en tant que combattant avant de recevoir l’appel à l’UFC.

Adams a fait ses débuts en amateur en septembre 2016 et est rapidement devenu professionnel pas même un an plus tard. En tant que pro, il a commencé sa carrière 3-0 avant de se faire tirer dessus dans la série Contender et de gagner et gagner un contrat avec l’UFC.

Après avoir obtenu son contrat, Adams était un prospect poids lourd excité qui, à ses débuts, TKO’d Chris De La Rocha. Mais, dans ses trois prochains combats, il a perdu une décision très proche de Arjan Bhullar et a ensuite été TKO’d au premier tour par Greg Hardy et Justin Tafa. Trois défaites consécutives ont solidifié son sort lorsqu’il a été libéré par l’UFC.

Maintenant, dans sa première interview depuis sa libération, Juan Adams dit que se rendre à l’UFC aussi tôt a été une bonne expérience d’apprentissage pour lui.

“Peut-être que seul le temps nous le dira [if I was ready]. Je pense que j’étais prêt. Je sens que j’ai battu Bhullar qui était proche d’être un poids lourd parmi les 15 premiers », a déclaré Juan Adams à BJPENN.com. «Mes deux autres pertes ont été des événements bizarres et cela se produit chez les poids lourds. C’est comme ça. J’étais prêt et je crois toujours que je suis prêt. »

Bien qu’Adams ait été libéré, il dit que quatre combats à l’UFC l’ont aidé à réaliser ce qu’il faut pour gagner dans la promotion. Il pense également qu’il sera de retour dans l’Octogone le plus tôt possible.

«En fin de compte, ce fut une bonne expérience d’apprentissage pour moi. J’ai l’impression d’avoir gagné mon combat à Ottawa contre Arjan Bhullar. Si j’avais gagné ce combat, cela aurait changé les choses. Mais j’ai beaucoup appris. J’ai eu huit combats professionnels, douze combats au total. J’ai fait mes débuts à l’UFC moins de trois ans après mes débuts en amateur », a expliqué Adams. «Le temps où la plupart des gars acquièrent de l’expérience et se battent dans des spectacles régionaux et combattent différents styles, j’étais à l’UFC. Je n’ai pas eu cette opportunité, j’apprenais à la volée. Maintenant, je sais ce que c’est à ce niveau. Si c’est dans les cartes d’être à nouveau à l’UFC, c’est là que je serai. Je suis également ouvert aux combats dans d’autres promotions.

«Se battre dans l’UFC a été un accomplissement pour moi, c’était un de mes objectifs. J’avais 26, 27 ans à l’époque. À l’époque, le champion de l’UFC avait 34 ans. Donc, je pensais que je serais quatre sur cinq ans avant même d’être proche de la lutte pour le titre », a poursuivi Juan Adams. «Donc, mon objectif était d’essayer d’apprendre et de construire une marque pour moi-même et j’ai fait un travail décent. Il y a des choses que vous pouvez améliorer et gagner est la chose la plus importante et je ne l’ai pas fait. Il m’a fallu moins de trois ans pour y arriver la dernière fois et je ne m’attends pas à ce que cela prenne autant de temps cette fois si c’est ce qui est dans les cartes pour moi. “

Au final, Juan Adams a depuis signé avec ARES Fighting Championship et est enthousiasmé par cette opportunité.

Que pensez-vous de Juan Adams discutant de son mandat à l’UFC et êtes-vous d’accord qu’il sera de retour dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.