Juan Adams publie une déclaration émotionnelle après sa troisième défaite consécutive à l’UFC

Juan Adams réfléchit beaucoup depuis qu’il a perdu pour la troisième fois de suite contre Justin Tafa à l’UFC 247.

Les poids lourds sont entrés en collision sur la carte principale de l’action de samedi soir. Justin Tafa n’a rejoint l’UFC que l’année dernière et a perdu lors de ses débuts à l’UFC. Cependant, il a répondu aux attentes lors de sa deuxième apparition après avoir terminé Juan Adams. Le natif d’Auckland a jeté un énorme crochet droit qui a fait tournoyer Adams. Il a enchaîné avec un uppercut droit puis des frappes au sol pour remporter la victoire de TKO en moins de 2 minutes du premier tour. Le Samoan était satisfait de sa performance.

“Je sais qu’il aime finir, il aime lancer ce long coup, pour que le crochet de contrôle le fasse”, a déclaré Tafa à Joe Rogan dans la cage par la suite. «Je voulais juste prouver, Samoans, que nous sommes des guerriers.

Pendant ce temps, Adams a subi le même sort que son dernier combat avant. Greg Hardy a terminé Adams par TKO en seulement 45 secondes du premier tour. Avant cela, “The Kraken” a perdu contre Arjan Bhullar via une décision unanime controversée.

Trois pertes suffisent pour que tout combattant remette en question son avenir. C’est exactement ce que Adams a fait.

Sur Twitter, il a révélé qu’il essayait de se réconcilier avec la négativité d’une autre perte.

je ne peux faire aucune excuse. Je vais retourner au gymnase et faire de mon mieux pour changer les choses. Mon adversaire a gagné, il mérite son moment. Rien que du respect et de la gratitude envers mon équipe, ma famille et mes fans. Félicitations à Justin. Bonne chance à mon coéquipier. # ufc247

– Juan Adams UFC (@ selectedjuan285) 9 février 2020

“Je ne peux faire aucune excuse”, a écrit Adams peu de temps après sa perte. «Je vais retourner au gymnase et faire de mon mieux pour changer les choses. Mon adversaire a gagné, il mérite son moment. Rien que du respect et de la gratitude envers mon équipe, ma famille et mes fans. Félicitations à Justin. Bonne chance à mon coéquipier. »

Aujourd’hui, j’ai fait quelque chose que je ne fais pas d’habitude après un combat, en particulier une perte. J’ai lu tous les commentaires et nessages, même les mauvais, et je n’ai redonné de l’énergie qu’aux positifs. Vous ne pouvez jamais éliminer la négativité, mais j’ai perdu le désir de répondre et c’est un grand pas.

– Juan Adams UFC (@ selectedjuan285) 9 février 2020

“Aujourd’hui, j’ai fait quelque chose que je ne fais pas d’habitude après un combat, en particulier une défaite”, a ajouté Adams dans un Tweet le lendemain. «J’ai lu tous les commentaires et messages, même les mauvais, et je n’ai redonné de l’énergie qu’aux positifs. Vous ne pouvez jamais éliminer la négativité, mais j’ai perdu le désir de répondre et c’est un grand pas. “

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Juan Adams après l’UFC 247?

