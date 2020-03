Juan Adams révèle qu’ARES lui paie plus d’argent que le contrat de l’UFC, ne s’attend pas à combattre Reug Reug

Image: Juan Adams sur Facebook

Lorsque Juan Adams a été libéré de l’UFC à la suite de sa défaite contre Justin Tafa lors de l’UFC 247, ARES Fighting Championship a immédiatement manifesté son intérêt.

Quand Adams cherchait à signer avec une nouvelle promotion, il voulait faire du combat son emploi à temps plein. Et, ARES lui a donné cette opportunité en révélant que la promotion basée en Afrique-Europe lui payait plus d’argent que l’UFC.

«Mon salaire de base est en fait plus que ce que je gagnais avec l’UFC. Le parrainage y joue également un grand rôle. J’ai demandé à deux ou trois grandes entreprises de parrainer. Je cherche vraiment à cimenter mes sponsors au cours des deux ou trois prochains mois », a déclaré Adams à BJPENN.com. «Ma portée sur les réseaux sociaux est vraiment bonne, donc c’est génial pour les affaires. Je regarde mes chiffres et une fois que j’aurai pénétré le marché européen, cela m’apportera plus d’argent. »

Juan Adams pense qu’ARES lui convient parfaitement car, comme lui, la promotion est jeune dans le jeu de combat. Ils n’ont eu qu’un seul événement avec leur deuxième événement prévu pour avril.

Pour Adams, il pense qu’ARES peut être une promotion massive et il veut se développer aux côtés de l’entreprise.

«Ils font tout pour faire des vagues, ils chantent des gars qui ont été établis dans d’autres organisations. Ils ont aussi de jeunes perspectives passionnantes. ARES se positionne pour être un véritable acteur de puissance », a-t-il expliqué. «Nous avons l’UFC qui gère la civilisation occidentale et Bellator. Ensuite, de l’autre côté, nous avons RIZIN et ONE, mais ARES a fait un excellent travail. Ils ont fait un événement en Afrique du Sud qu’en Belgique qui est deux énormes marchés. Ils se développent en Europe qui est un marché massif. ARES a un modèle commercial vraiment solide. À l’avenir, ils rivaliseront avec ces autres promotions. »

La date à laquelle Adams fera ses débuts dans l’ARES est inconnue pour le moment. Ils n’ont que l’événement en avril dont le vétéran de l’UFC ne sera pas séparé. Au lieu de cela, il cherche un retour en été.

«Je ne cherche pas à me battre immédiatement. En ce moment, ma grande priorité est d’aider Don’Tale Mayes à se préparer pour son combat », a-t-il déclaré. «Je pars avec son camp et je suis à 100% là pour lui et après cela, nous examinerons les dates potentielles. Je ne cherche pas à me battre avant juillet ou août. “

Qui Adams fera ses débuts est incertain pour le moment. Mais, le produit Jackson-Wink MMA dit qu’il ne pense pas qu’il combattra Reug Reug de sitôt. La raison, dit-il, ARES va essayer de développer le lutteur sénégalais et combattre Adams dans seulement son troisième ou quatrième combat professionnel n’a pas de sens.

“Pas de sitôt. Je suis pour ça, mais je pense que ce qui est le mieux à long terme, c’est que Reug Reug ne fasse pas les mêmes erreurs que moi, ce qui prend trop de trop tôt. C’est un combattant passionnant et nos styles se marient très bien », a conclu Adams. «Nous sommes tous les deux des lutteurs solides avec des mains lourdes, donc quelqu’un va dormir là-bas à coup sûr. Mais, il est juste 1-0 en tant que pro, donc je ne vais pas l’appeler. S’il continue de gagner et que je continue de gagner, nous nous rencontrerons probablement sur toute la ligne. »

Que pensez-vous du fait que Juan Adams révèle qu’ARES lui paie plus que l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/02/2020.