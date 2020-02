Juan Adams révèle qu’il a été libéré de l’UFC

Juan Adams a été licencié par l’UFC.

Mercredi matin, le prospect des poids lourds a publié une déclaration rapide confirmant que la promotion l’avait libéré de sa liste. Il a ajouté que, contrairement à ce moment difficile de sa carrière, il n’abandonnera pas.

J’ai parlé avec le manager et je ne suis plus dans l’ufc. Aussi simple que ce serait d’abandonner, je vais continuer. J’ai fait les changements trop tard et maintenant je dois payer pour ça mais j’ai les bonnes pièces en place maintenant. Je continuerai à espérer et à travailler pour le meilleur à l’avenir.

Adams a combattu pour la dernière fois à l’UFC 247, samedi dernier à Houston, au Texas, lorsqu’il a été éliminé par Justin Tafa au premier tour. Avant cette perte, il a été arrêté par Greg Hardy et battu par Arjan Bhullar par décision. Ce dérapage de trois combats a suffi à l’UFC pour décliner ses services à l’avenir.

Avant ce dérapage, Adams a fait ses débuts à l’UFC avec un impressionnant KO au premier tour contre Chris De La Rocha.

Bien qu’il soit naturellement déçu de sa sortie à l’UFC, il est bon d’entendre qu’il a l’intention de continuer à se battre. Malgré ses pertes, Adams semble avoir un peu de potentiel, et avec une personnalité amusante, il sera probablement repris par une autre promotion – peut-être Bellator ou la Professional Fighters League – très bientôt.

Après avoir récemment déménagé dans le célèbre gymnase JacksonWink MMA à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il est également possible qu’Adams puisse redresser son navire de manière considérable.

Adams n’est pas le seul combattant à être sorti de la liste de l’UFC récemment. Plus tôt cette semaine, des nouvelles ont fait surface que la promotion avait éliminé 13 combattants de ses rangs, y compris d’autres notables comme Ben Saunders et Brad Katona.

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Juan Adams après sa sortie de l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.