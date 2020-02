Juan Adams signe avec ARES Fighting Champhionship

Image: Juan Adams sur Facebook

Juan Adams (5-3 MMA, 1-3 UFC) a récemment annoncé qu’il avait été retranché de l’Ultimate Fighting Championship, mais il a déjà signé avec une autre promotion.

“J’ai parlé avec le manager et je ne suis plus dans l’ufc. Aussi simple que ce serait d’abandonner, je vais continuer. J’ai fait les changements trop tard et maintenant je dois payer pour ça mais j’ai les bonnes pièces en place maintenant. Je continuerai à espérer et à travailler pour le meilleur à l’avenir », a écrit Adams sur son compte Twitter mercredi dernier.

La bonne nouvelle est qu’Adams a déjà trouvé une nouvelle maison.

Il a signé avec ARES Fighting Championship, une nouvelle promotion d’arts martiaux mixtes, ont confirmé des sources à BJPENN.com après un premier rapport de @Brandon_Nocaute sur Twitter

ARES tiendra son deuxième événement à Bruxelles, en Belgique, le 3 avril, mais il n’est pas clair pour le moment si Juan Adams est prêt à se battre sur cette carte ou s’il se battra lors d’un événement ultérieur.

Le combattant basé au Texas a fait ses débuts à l’UFC en décembre 2018 après avoir fait sensation à la série Dana White Contender. Il a réussi à remporter son premier combat, mais depuis, il a remporté trois défaites consécutives, dont deux KO au premier tour. Le premier était contre l’ancienne star de la NFL Greg Hardy et le dernier contre le propre Néo-Zélandais Justin Tafa.

ARES 2 mettra également en vedette d’autres anciens combattants de l’UFC, car l’événement sera présenté par Nordine Taleb de Tristar Gym qui combattra le propre Maarten Wouters de Belgique. Dans l’événement co-principal, les anciens poids massifs de l’UFC John Moraga et Hector Sandoval s’affronteront.

Comment aimez-vous le choix de Juan Adams de se réinventer dans ARES Fighting Championship?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/02/2020.