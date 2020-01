Juan Archuleta frustré par le manque d’activité à Bellator

Juan Archuleta veut enregistrer plus d’heures.

L’ancien challenger du titre de Bellator ne s’est pas contenté du nombre de combats qu’il a reçus. Archuleta (23-2 MMA, 5-1 BMMA) a combattu pour la dernière fois en septembre, où il a perdu contre le champion Patricio “Pitbull” Freire dans le co-événement principal du Bellator 228, et il a récemment été réservé pour combattre Henry Corrales dans le carte principale du Bellator 238 le 25 janvier à Inglewood, en Californie.

Archuleta espère voir plus de contrats arriver et moins de temps entre les combats avant cette nouvelle année.

“C’est ce que j’aime faire, gagner ou perdre”, a déclaré Archuleta en parlant avec MMA Junkie. «J’ai déjà dit aux gens, ce n’est pas la victoire ou la défaite que je regarde, je veux juste aller là-bas et performer au mieux de mes capacités. J’adore ce sport, j’adore la compétition, j’aime les combats, et j’aime juste sortir et me montrer. Les victoires et les pertes n’ont pas d’importance; peu importe que je gagne une ceinture ou non. Ce qui m’importe, c’est d’avoir la sécurité et de pouvoir aller sur scène et jouer.

«Je le dis à Bellator depuis que j’ai signé avec eux, je me fiche de me battre pour le titre. Je veux juste combattre le meilleur, et le meilleur dans toutes les catégories de poids, si je le peux. Je veux rester actif et être avec Bellator les deux dernières années ont été les deux années les plus lentes de ma carrière, et c’est un peu frustrant, mais je dois y faire face. Ils ne font pas autant de spectacles et ils ont tellement de combattants, donc ça craint.

«Je veux rester actif, donc la jalousie de voir comme un« MVP »(Michael Page) pouvoir concourir tant de fois après avoir perdu, hé, je demande la même chose. Et ce n’est pas un problème d’argent parce que lorsque j’ai signé avec eux pour la première fois, je n’ai combattu que trois fois en un an, donc je sais que ce n’est pas une question d’argent, c’est juste qu’ils poussent les gens à traverser.

«Quand j’ai signé de nouveau avec (le président de Bellator, Scott) Coker, il a dit que je serais capable de rester actif et de me battre beaucoup, et je n’ai combattu que trois fois l’an dernier, ce qui a nui à ma performance avant de me battre avec Pitbull. «Mais en même temps, c’est ce que c’est. Je ne peux pas m’en plaindre, il suffit de prendre les combats comme ils viennent. Je ne me soucie pas de me battre pour le titre, je me soucie de combattre les meilleurs gars là-bas et de jouer et de me battre autant que je peux pour rester pertinent. “

Archuleta a rejoint Bellator en mars 2018 et a depuis combattu six fois au total pour la promotion. Si Archuleta ne se bat pas à nouveau d’ici mars – en dehors de son concours réservé contre Corrales, bien sûr – “The Spaniard” aurait enregistré sept combats en deux ans.

Ce genre d’agitation est souvent observé dans le MMA, et de nombreux combattants le considèrent comme un niveau d’activité commun. Pourtant, pour Archuleta, la moyenne perçue ne le fait pas pour lui.

“Ces gars-là veulent juste dire qu’ils sont des combattants”, a expliqué Archuleta. «Je fais cela pour gagner ma vie, c’est ma vie – comme après ma perte, j’étais au gymnase la semaine suivante, je sortais et j’essayais de développer le sport. Je veux me battre tous les mois si possible, tous les deux mois si possible. Pour moi, trois combats, ce n’est certainement pas suffisant; quatre combats par an suffisent à peine. Je veux me battre cinq, six fois par an. »

Archuleta admet qu’il a pris un bon départ en janvier contre Corrales, le favori des fans. Il espère que 2020 est une année pleine de combats, même si cela signifie sauter de haut en bas dans les divisions ou dans et hors des tournois de grand prix.

“Quand j’ai signé de nouveau mon contrat, ils ont dit qu’ils me garderaient actif et ils essayaient de me réserver sur la carte du Japon, mais cela a échoué”, a déclaré Corrales. “Donc, nous verrons cette année. L’année ne fait que commencer, nous allons donc découvrir à quel point je peux rester en bonne santé et à quel point je peux être actif.

“Comme je l’ai dit auparavant, je suis fan du grand prix et de tout ce qui s’y passe. C’est un tournoi divertissant, surtout si c’est une catégorie de poids dans laquelle vous vous battez. Si quelqu’un se retire, j’adorerais participer, que ce soit 155, 145 ou 135 personnes qui tombent du tournoi.

«Je veux vraiment être en mesure de combattre le vainqueur du tournoi suivant maintenant que je suis sorti. Ou je peux intervenir si quelqu’un se blesse ou quoi que ce soit, alors vous savez, peu importe la catégorie de poids que je combat, c’est juste qui est l’adversaire et est-ce le meilleur adversaire que je puisse avoir à l’époque. “

