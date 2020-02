Juan Puerta signe un accord multi-combats

“J’apporte un niveau d’intensité totalement différent”, a déclaré Puerta au MMA Junkie en octobre. «Je sors enflammé, et je commence enflammé. Je ne m’arrête pas avant la fin du combat. Je fais beaucoup de trucs au sol, parce que je suis aussi un grappler, mais je suis implacable avec tout ce que je fais. Je serai dans toutes les positions et je me battrai jusqu’à la mort.

“Vous ne me verrez jamais me casser. Ma mentalité est probablement la mentalité la plus dure qui entre dans la cage. C’est la chose la plus importante que les gens devraient regarder. Je veux briser tous ceux avec qui je suis dans la cage et je ne serai jamais brisé mentalement. “

