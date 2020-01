Julia Budd dit qu’elle n’a aucune excuse pour sa défaite

Julia Budd a réfléchi aux médias après sa défaite, au quatrième tour par TKO, contre Cris Cyborg

Jusqu’à ce samedi, Julia Budd était la première et seule championne des poids coq de Bellator. Il a défendu sa couronne contre peut-être le meilleur combattant du MMA, Cris Cyborg. Le duel a atteint le quatrième tour, où l’ancien champion a montré du cœur et de l’endurance aux attaques du Brésilien; Cependant, il n’a pas pu arrêter l’assaut du Brésilien qui a remporté son quatrième titre mondial.

Budd s’est entretenu avec les médias après son combat et a déclaré qu’il n’avait aucune victoire morale ni excuse.

«Non, pas vraiment. Je ne ressens pas ça ce soir et je ne m’attendais pas à ce que ça se termine comme ça. J’ai fait des erreurs et j’espère revenir plus fort. »

«Il y avait des choses dans ma stratégie qui ne fonctionnaient pas. Je n’étais pas censé avoir la cage sur le dos, c’était un élément fondamental de la préparation. Mon camp était incroyable, je n’ai aucune excuse pour ça. »

Après avoir remporté le titre en 2017 et l’avoir défendu trois fois. Budd n’exclut pas une revanche immédiate contre Cyborg.

«Tout dépend de ce que Bellator veut faire, mais oui, ce serait le cas. Une fois parti, j’ai été très déçu, il y avait tellement de choses que j’aurais pu faire mieux ce soir »