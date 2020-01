Julia Budd du Bellator 238 se bat pour son héritage contre Cris Cyborg

Bellator 238: «Budd vs Cyborg» a lieu ce week-end (samedi 25 janvier 2020) au Forum d’Inglewood, en Californie, en streaming exclusivement sur DAZN. Un match de championnat du monde poids plume féminin voit “The Jewel” Julia Budd (13-2), invaincue depuis 2012 dans 11 combats consécutifs, essayer de faire 12 d’affilée au détriment du nouveau venu promotionnel Cris Cyborg (21-2, 1 NC) dans l’événement principal.

Le fait que les gens l’appellent «Cyborg» parle de lui-même. Cristiane Justino est l’une des femmes les plus redoutées des arts martiaux mixtes (MMA), ayant terminé près de 71% (17 sur 24) des combats dans sa carrière professionnelle par KO. Bien que les accusations d’amélioration des performances aient entravé sa carrière, c’est toujours un travail impressionnant à travers plusieurs promotions.

Bien que Budd et Cyborg aient tous deux eu des relais dans Strikeforce, les deux n’ont jamais croisé la route jusqu’à ce combat. Alors que Cyborg et sa redoutable réputation ont continué à faire la une des événements d’Invicta et de l’UFC, Budd s’est dépoussiérée après un départ professionnel 2-2 et a remporté victoire après victoire jusqu’à ce qu’elle soit couronnée championne en 2017.

Budd a récemment discuté avec MMAmania.com de la défense de sa couronne dans un combat sous chapiteau qu’elle croit personnellement inévitable.

«J’ai toujours su que ça allait arriver. Cela aurait pu arriver plus tôt, mais nous avons été signés auprès de différentes organisations. Elle a signé avec Invicta et UFC, et j’ai choisi la voie Bellator, c’est donc le moment idéal, surtout pour ma carrière. »

Il se trouve que la raison pour laquelle le timing est parfait est qu’on lui a offert ce combat avant, alors qu’elle n’avait aucun moyen d’avoir suffisamment d’expérience pour affronter Cyborg.

“Le tout premier combat que j’ai jamais offert avant même que je sois en MMA, c’était comme 2008 ou 2009, je ne me souviens pas, on m’a proposé un combat avec Cris Cyborg pour une carte Strikeforce en avril. Je me souviens d’avoir entendu cela et d’avoir dit «Ok – qui est Cris Cyborg?» Je me bats toujours en kickboxing! »»

Si la chronologie est avril 2009, Cyborg aurait déjà été 7-1 avec cinq victoires par élimination technique par ce point. Vous voudriez une expérience MMA avant un adversaire comme ça.

«Nous avons refusé le combat, mais cela signifie qu’elle est sur mon radar et je la regarde depuis très longtemps. Je savais que ça allait toujours venir surtout (avec) moi me consacrer à ce sport et devenir champion. j’étais en espérant qu’elle était venue à Bellator pour que je puisse me tester contre le meilleur artiste martial mixte du monde. “

De ce point de vue, on pourrait dire que c’est un combat qui se prépare depuis une décennie, mais le chronomètre a commencé à tourner pour l’événement principal du Bellator 238 il y a environ 10 mois.

«Je savais en mars dernier, lorsque j’ai signé mon nouveau contrat avec Bellator, qu’elle avait encore une bagarre sur son contrat (UFC) et qu’elle allait venir. Je savais. J’étais super excité. Je ne pensais pas qu’elle devait combattre quiconque en devenir pour faire ses preuves dans l’organisation. Je voulais tout de suite me battre. Il semblait stupide qu’elle fasse partie de l’organisation et que nous ne nous battions pas d’emblée. Pourquoi attendre?”

Il n’y a pas trop de gens dans le monde qui sont impatients de se battre avec Cyborg, mais pour Budd, c’est l’occasion de consolider son héritage en tant que meilleure au monde avec 145 livres.

«Je me suis préparé pour le test le plus difficile de ma carrière. Je me suis préparé pour le meilleur Cris Cyborg. Je me suis préparé pour une guerre absolue. Je me suis préparé pour qu’elle soit extrêmement motivée et extrêmement prête et à son meilleur. J’ai juste intensifié mon jeu parce que (si) je suis à mon meilleur alors je crois que je gagne donc c’est là que je suis. “

«Le meilleur Cyborg» est cependant une question intéressante. Certains pourraient dire qu’Amanda Nunes en a retiré une partie que Cyborg ne peut pas récupérer, mais Budd ne croit pas du tout que ce soit vrai.

“Je n’ai pas vraiment fait attention à ça (parler) parce que je ne peux pas. Vous voyez, je me sens comme des gens dès qu’ils commencent à penser comme ça, les combattants font des erreurs, puis vous vous battez et vous vous rendez compte que vous vous trompiez. Je préfère donc m’attendre au pire (se produire) et être prêt pour cela plutôt que d’y aller en pensant qu’elle n’est pas la même chose, puis y aller et prendre les devants. Je suis toujours prêt pour le meilleur (Cyborg). “

Même si la pire façon de se préparer à la meilleure version de Cyborg serait de se tenir dans une cabine téléphonique et de négocier des grèves de puissance, Budd dit qu’elle est prête à le faire aussi si nécessaire.

“Je suis prêt (pour ça). J’ai tellement fait pour me préparer. Je suis prêt pour chaque scénario. Je suis prêt pour chaque situation. Cela a été mon seul objectif. J’ai été tellement concentré sur ça. Je n’ai pas regardé au-delà de ça. C’est tout pour moi et (c’est) mon héritage. Je l’ai pris très au sérieux et c’était tellement génial d’avoir cette motivation de se préparer pour ça. “

Budd est honoré d’être en tête d’affiche de la première grande carte Bellator dans ce qui est rapidement devenu une tradition annuelle pour eux de commencer l’année au Forum à Inglewood.

“Absolument, et c’est tellement cool! Comme j’en ai des centaines, il y a tellement de gens qui descendent, les gens descendent de ma ville natale pour venir me voir. C’est tellement cool que ce n’est qu’à quelques heures de vol (du Canada), et que tout le monde – que je viens, je sens que tout le monde est tellement excité à ce sujet! Donc, se nourrir de cette énergie a été fantastique ces derniers mois. »

De la Colombie-Britannique à la Californie du Sud, ils viennent tous dans l’espoir de voir «The Jewel» la plus brillante. Branchez-vous samedi soir pour voir si elle peut ajouter à son héritage.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et la couverture complète de Bellator 238: «Budd vs. Cyborg» réside ici au MMA Mania toute la semaine.

La carte principale du Bellator 238 commencera à 22h00. ET sur DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.