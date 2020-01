Julia Budd ne considère pas Cris Cyborg le GOAT, espère un «combat de rêve» un jour contre Amanda Nunes

Julia Budd est peut-être la championne des poids plumes des femmes Bellator, mais elle sera un outsider dans sa dernière défense du titre.

Samedi, Budd affronte l’ancien champion de l’UFC Cris Cyborg lors de sa première apparition à l’intérieur de la cage Bellator après avoir signé un accord multi-combats avec la promotion appartenant à Viacom.

Pendant la majeure partie de sa carrière, Cyborg a été l’étalon-or à 145 livres avec une séquence invaincue qui a duré de son deuxième combat professionnel en 2015 à 2018, quand elle a finalement subi une défaite face à la championne du monde en titre de l’UFC en deux divisions, Amanda Nunes.

Depuis la signature de Cyborg à la promotion, le président de Bellator, Scott Coker, l’a présentée comme la plus grande combattante de tous les temps. Bien sûr, il n’y a aucun moyen définitif de prouver cette distinction, et Budd ne rejette pas l’opinion de Coker, même si elle n’est pas d’accord avec lui.

“Scott a le droit d’avoir son opinion”, a déclaré Budd au MMA Fighting. “Ils ont une relation spéciale avec leur histoire ensemble. C’est bien qu’il pense ça. Je ne pense pas ça.

«Je me bats contre une femme avec deux bras et deux jambes, et c’est une combattante très dominante. Mais c’est juste une autre femme debout dans la cage en face de moi. “

À bien des égards, Budd a l’impression que l’aura imbattable qui entoure Cyborg pendant une grande partie de sa carrière a conduit plusieurs de ses adversaires à être vaincus avant de lui faire face. Elle respecte certainement les dangers que Cyborg apporte à la table, mais elle refuse de la traiter comme autre chose que la prochaine adversaire essayant de lui enlever son titre.

“Je pense que beaucoup de filles sont brisées avant de monter dans la cage avec elle, et elle a fait un très bon travail avec ça”, a déclaré Budd. «Il y a tout autour d’elle un sentiment que tous les combattants n’ont pas avec ses KO et ses finitions.

«Je dois tenir bon et montrer que je suis le vrai champion de 145 livres. Ce n’est pas une question de force contre force. C’est une question de compétence. C’est à peu près tout là-dedans. Je prévois de tout utiliser, de tout mettre sur la table et de croire en moi. Je suis tellement engagé dans ce combat. J’y mets tout. »

Une partie du lustre qui entourait Cyborg a peut-être été renversée après qu’elle est tombée à Nunes en seulement 51 secondes à l’UFC 232. Mais même avant cela, Budd a toujours su que le Brésilien avait ses faiblesses.

Nunes lui a apporté le combat cette nuit-là et a vaincu Cyborg, et Budd prévoit de faire de même au Bellator 238.

“C’est la même chose que Holly [Holm] a fait à Ronda [Rousey]», A déclaré Budd. «Cela montre aux gens qu’elle est humaine. Je pense qu’il y a beaucoup de combats, même ceux où elle a gagné, où je pensais mes compétences, je peux capitaliser dans beaucoup de domaines. J’ai toujours voulu la combattre malgré ce qui s’est passé avec Amanda.

«Ce combat allait se produire. Je me suis préparé à ce qu’elle soit la meilleure Cris Cyborg, et je suis sûr qu’elle s’en sort avec une motivation supplémentaire après cette défaite. Je m’attends à ce qu’elle vienne de son mieux. Je suis prêt à tout. “

Une victoire sur Cyborg serait une réalisation énorme pour la carrière de Budd, mais même dans ce cas, elle ne se sentira pas satisfaite car il reste encore beaucoup de travail à faire.

Les classements sont toujours subjectifs, et bien que Budd puisse avoir un CV beaucoup plus profond à 145 livres, elle ne peut pas affirmer avec certitude que battre Cyborg lui permettrait de sauter grenouille Nunes comme le meilleur poids plume du sport.

Après une défaite par élimination directe contre Nunes lors de son deuxième combat professionnel, Budd aimerait avoir la chance de la repousser pour prouver qui est vraiment le meilleur combattant poids plume au monde.

“Ce serait un combat de rêve”, a déclaré Budd. «Peut-être un crossover. Bellator est à terre. Nous pourrions nous battre les uns contre les autres et cela pourrait être un combat pour solidifier cet endroit. Je pense que la plupart du temps, je ne me suis jamais concentré sur les classements ni sur aucune de ces choses, car c’est aux médias de décider qui sont leurs combattants préférés et cela change toujours. Je ne me suis jamais concentré sur ça, mais c’est mon objectif. Je veux descendre comme le meilleur. Je veux me souvenir de ça.

«C’est donc mon héritage. Me battre contre Cris est la seule chose qui me vienne à l’esprit, et les autres personnes peuvent avoir leur opinion là-dessus et leurs opinions. Après cela, ce serait incroyable si nous pouvions faire un combat UFC contre Bellator, champion contre champion. Mais je suis un combattant Bellator. Je ne vais nulpart. C’est ma maison.”