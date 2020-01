Julia Budd ne s’excuse pas pour la perte de Cris Cyborg

INGLEWOOD, Californie – Avant samedi soir, Julia Budd était la seule championne féminine de poids plume que Bellator ait jamais connue.

Quand Budd (13-3 MMA, 7-1 BMMA) a affronté Cris Cyborg dans la tête d’affiche du Bellator 238, cela a changé. Budd a été battu par des grèves au quatrième tour, faisant de Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) le deuxième combattant à détenir le titre de la promotion de 145 livres.

Malgré la perte, Budd a été félicitée pour sa ténacité et son jeu à l’intérieur de la cage. Elle a accroché dur avec Cyborg dans les rondes de championnat. Cependant, il n’y a pas de victoires morales pour Budd.

“Non, pas vraiment”, a déclaré Budd au MMA Junkie lors de la conférence de presse post-événement. “Il n’en a pas envie ce soir. Ce n’est pas comme ça que je m’attendais à ce que ça baisse. J’ai fait quelques erreurs et je compte revenir plus fort. »

“… Il y avait des choses dans mon plan de match qui ne se sont pas déroulées en conséquence. Je n’étais pas censé avoir le dos à la cage. C’était un élément clé de ce camp d’entraînement. Mon camp d’entraînement était incroyable, donc il n’y a aucune excuse de ma part. »

Cyborg est l’une des combattantes les plus remarquables et les plus performantes de l’histoire du MMA. Il y a probablement plus de globes oculaires sur ce combat que toutes les apparitions précédentes de Budd dans Bellator. Cela dit, Budd ne pense pas que l’ampleur du moment a conduit à sa disparition.

“Je ne peux pas le blâmer à ce sujet”, a déclaré Budd. «Ce n’était tout simplement pas ma nuit là-bas. C’est une guerrière. Elle est la championne pour une raison. Je reviendrai.”

Budd, 36 ans, a défendu la ceinture trois fois après l’avoir remportée en mars 2017. Ayant eu une série de défenses consécutives pour le titre, Budd n’exclut pas la possibilité d’une revanche immédiate contre le Brésilien.

“C’est à Bellator de décider ce qu’ils veulent faire, mais oui”, a déclaré Budd. “Plutôt. Dès que je suis sorti de là, j’étais tellement contrarié. Il y a tellement de choses que j’aurais pu faire mieux ce soir. »

