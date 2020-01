Julia Budd prête à éliminer Cris Cyborg sous les projecteurs

HOLLYWOOD, Californie – Nous ne sommes plus à Thackerville, Toto.

Aucune offense aux bonnes gens de l’Oklahoma, mais Julia Budd a non seulement été dominante en tant que championne de poids plume de Bellator au cours des trois dernières années, mais elle semble également être la championne du circuit B-Town de Bellator, avec ses quatre derniers combats (et cinq de six au total) en baisse au WinStar Resort and Casino.

Maintenant, cependant, Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) a atteint les lumières vives et la grande ville. La Canadienne en vedette Bellator 238 dans un lieu légendaire – le Forum à Inglewood, en Californie – samedi, affrontant une adversaire légendaire – Cris Cyborg – pour sa ceinture de 145 livres dans le concours diffusé par DAZN.

Jeudi, Budd était dans un autre endroit légendaire, le lot Paramount Studios à Hollywood pour la journée des médias Bellator 238. Et pour elle, cette semaine est une question de temps pour elle.

«J’aime aussi Thackerville, c’est devenu comme une deuxième maison», a expliqué Budd au MMA Junkie. «Mais cette semaine a été incroyable. J’ai l’impression que c’est le deuxième meilleur combat à domicile en Colombie-Britannique. »

Bien sûr, alors que Budd détient la médaille d’or et que son nom est le premier sur le chapiteau, le battage médiatique l’a traitée comme la face B alors qu’elle affronte un combattant que beaucoup considèrent comme le meilleur combattant féminin de tous les temps à Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA). Le champion a déclaré que cela avait servi de motivation pour faire de ce moment important sa fête de sortie.

«Une énorme motivation», a-t-elle déclaré. «Tout a été une motivation dans ce camp. Je l’ai juste utilisé comme carburant. Que ce soit des gens qui croient en moi, des gens qui doutent de moi, quoi que ce soit. C’est du carburant, du carburant, du carburant, et j’ai hâte de sortir et de donner la performance de ma vie samedi. »

Bien que Cyborg ait remporté une victoire unilatérale contre Felicia Spencer lors de son dernier combat à l’UFC, les gens semblent toujours obsédés par son combat avant cela, une défaite par élimination contre Amanda Nunes à l’UFC 232 en décembre 2018, qui a mis fin à une séquence de victoires remontant à 2005. .

Pour sa part, Budd a déclaré qu’elle s’attend à affronter le Cyborg qui a récolté 20 victoires consécutives, pas celui qui a succombé à une rare défaite contre Nunes.

“Je me suis préparé pour le meilleur Cris Cyborg”, a déclaré Budd. «Ouais, elle a peut-être perdu. Je sais à quel point je pouvais avoir faim après une défaite, et vouloir aller là-bas et montrer au monde que je n’allais pas rester à terre, que je pouvais aller mieux avec ça. Donc, je veux juste me préparer pour le meilleur Cris Cyborg. C’est ça.

“Je ne suis pas Amanda Nunes. Je m’appelle Julia Budd. Je vais y arriver. “

.