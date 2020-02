Julia Ottolino et Gillian Noll remplacent le tournoi Invicta Phoenix Series

Le troisième tournoi Phoenix Series de l’Invicta FC a connu un bouleversement.

Avec les participants initialement prévus, Auttumn Norton et Erin Harpe forcés de se retirer, Julia Ottolino et Gillian Noll prendront leur place dans le tournoi d’une nuit des poids coq qui doit avoir lieu le 6 mars à Kansas City, au Kansas, a annoncé la promotion mardi. La raison du retrait de Norton et Harpe n’a pas été révélée.

Ottolino (1-0) fait sa deuxième apparition à Invicta après avoir battu Megan Cawley par décision partagée lors de ses débuts en août dernier, alors qu’il s’agit du premier combat de Noll (1-1) pour la promotion.

Comme Ottolino devait initialement affronter Serena DeJesus (1-1) dans un combat de réserve, la nouvelle venue d’Invicta, Florina Moeller (1-1), combat désormais DeJesus à la place.

Le tournoi Phoenix Series se déroule sur une seule nuit, les quarts de finale et les demi-finales étant composés d’un tour et les finales étant un tournoi traditionnel à trois tours. Les matchs seront déterminés par tirage au sort avant l’événement.

Dans l’événement principal, Lisa Verzosa (5-0) combat Julija Stoliarenko (8-3-1) pour un titre de poids coq vacant.

Invicta FC: Phoenix Series 3 proposera un score ouvert entre les tours.

Voir la carte mise à jour ci-dessous (ordre à déterminer):

Lisa Verzosa contre Julija Stoliarenko

Amber Brown contre Sharon Jacobson

Kay Hansen contre Liana Pirosin

Participants au tournoi poids coq

Hope Chase

Taylor Guardado

Claire Guthrie

Kerri Kenneson

Gillian Noll

Julia Ottolino

Taneisha Tennant

Brittney Victoria

Épisodes de réserve pour les tournois poids coq

Serena DeJesus contre Florina Moeller

Mitzi Merry contre Morgan Hickam