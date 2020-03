Julian Marquez de l’UFC prêt pour le retour après deux ans d’absence

Comme la plupart d’entre nous qui tentent de se frayer un chemin à travers les temps incertains de la pandémie de coronavirus, Julian Marquez fait de son mieux pour trouver des doublures en argent.

Le poids moyen de l’UFC est presque prêt pour son retour après une absence de blessure de près de deux ans. Et la façon dont il le voit, tout le temps libre que ceux qui pratiquent maintenant la distanciation sociale peuvent être mis à profit en aiguisant ses côtelettes pour son retour octogonal tant attendu.

«Cela semble vraiment fou – ce sont des circonstances terribles qui arrivent à tout le monde. Mais honnêtement, c’est probablement l’une des meilleures choses qui m’arrive », a récemment déclaré Marquez au MMA Junkie. «Parce que je n’ai pas à me soucier de devoir aller à mon travail de jour, je n’ai pas à me soucier de toutes ces autres choses. Mais la vie a été suspendue et je m’entraîne littéralement tous les jours, toujours en train de m’entraîner. Hier soir, j’ai rencontré Tom Lawlor et Corey Hendricks et nous sommes tous les trois sortis au parc pour faire du jiu-jitsu. Nous nous entraînons toujours. La seule chose que nous ne faisons pas est le combat. Mais cela aide à se concentrer et à vraiment mettre la pédale à la médaille pour remettre mon corps en forme. »

La blessure de Marquez était un latissimus dorsi complètement déchiré subi lors de sa perte de décision partagée face à Alessio Di Chirico lors de la finale du TUF 27 le 6 juillet 2018. Cela a lancé une séquence frustrante dans laquelle deux chirurgies distinctes ont été nécessaires.

Cette dernière opération a été effectuée par un médecin basé à Chicago qui a travaillé avec des joueurs de la Major League Baseball. Il a expliqué la gravité de la blessure de Marquez.

“Il l’a fait plusieurs fois, et quand il est entré, il a dit:” Je n’ai jamais vu un tendon déchiré à cette gravité “”, a déclaré Marquez. “Il a fait des réparations encore et encore avec des joueurs de baseball, car cela arrive avec un lanceur lorsque vous étendez votre bras. Mais il ne l’a jamais vu arracher l’os comme le mien. Ce fut donc une larme très rare, et il a fallu si longtemps pour guérir pour revenir à la normale, à l’endroit où elle doit être. “

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le calendrier de l’UFC sera à nouveau pleinement opérationnel, Marquez, qui est officiellement 1-1 à l’UFC mais qui a également une victoire sur la série Contender de Dana White, est prêt à partir. Et il est prêt à se battre au-dessus de sa catégorie de poids si cela le ramène plus tôt que tard dans la cage.

“Je suis prêt à faire du rock”, a déclaré Marquez, qui a remporté ses sept victoires en carrière à la fin. “Allons-y. Je vais me battre avec des poids lourds – je m’en fiche, d’accord? Je vais mettre ton nom dedans. Certaines cartes sont tombées? Je m’en fiche. Je vais combattre n’importe qui à n’importe quel poids – 185, 205, poids lourd. Je veux juste avoir autant de représentants que possible en ce moment. J’ai 29 ans. Je viens de perdre deux ans – à peu près deux ans de ma carrière de combattant. Mais je l’ai prolongé peut-être un peu plus longtemps. … Honnêtement, celui qui le veut, il peut l’avoir, mec. Dites simplement mon nom (je signe) sur la ligne. “

