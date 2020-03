Julianna Pena blessée et le combat contre Aspen Ladd rayé de l’UFC Columbus

Julianna Pena, aspirante au titre des poids coqs et mère à plein temps de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a subi une blessure non divulguée et a été contrainte de se retirer de son combat contre Aspen Ladd, prévu le 28 mars à l’intérieur de la Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

Bummer.

La promotion ne cherchera pas de remplaçant pour leur confrontation ESPN et attendra plutôt que “Vixen vénézuélienne” guérisse, selon MMA Junkie. Je suppose que la blessure n’est pas si grave si Ladd va retourner sur le banc et attendre celle-ci, mais ce ne sont que des spéculations pour le moment.

Après plus de deux ans en marge, Pena (9-3) a fait son retour en octogone à l’UFC Sacramento en juillet dernier, remportant une décision unanime contre l’ancien champion des poids mouches, Nicco Montano.

Sa seule défaite sous la bannière de l’UFC est venue de Valentina Shevchenko à l’UFC sur FOX 23. Pena, qui a également remporté le trophée de verre lors de la saison 18 de The Ultimate Fighter (TUF), est actuellement classée n ° 4 à 135 livres.

