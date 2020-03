Julianna Pena hors de l’UFC sur ESPN 8 lutte contre Aspen Ladd

Julianna Pena a été forcée de se battre contre un aspirant n ° 1 contre Aspen Ladd lors de la prochaine UFC sur ESPN 8 de Columbus, Ohio.

Des sources proches de la situation ont confirmé à MMA Fighting que Pena a subi une blessure qui l’empêchera de participer à la compétition le 28 mars. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par MMAJunkie.

Avec Pena sorti, Ladd ne fera pas face à un adversaire de remplacement et attendra plutôt, espérons-le, ce combat à une date ultérieure.

Après avoir remporté The Ultimate Fighter saison 18, Pena a amassé un record impressionnant de 5-1 à l’UFC, sa seule défaite venant de l’actuelle championne des poids mouches, Valentina Shevchenko. Pena a décollé plus de deux ans après ce combat après être tombée enceinte et avoir donné naissance à son premier enfant.

Elle est revenue à l’action avec une victoire sur l’ancien champion des poids mouches UFC Nicco Montano en juillet dernier. Malheureusement, il semble que Pena devra attendre jusqu’à une date ultérieure pour réserver son prochain combat en 2020 après être tombée hors du match avec Ladd en raison d’une blessure.

Quant à Ladd, elle vient de remporter une victoire sur Yana Kunitskaya lors de sa dernière sortie alors qu’elle a fait passer son record de l’UFC à 4-1 avec trois de ces victoires par TKO.

On s’attend à ce que Ladd attende que Pena soit en bonne santé dans l’espoir que ce combat soit modifié avec le gagnant qui pourrait peut-être gagner une chance contre la championne des poids coq en titre Amanda Nunes.