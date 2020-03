Julija Stoliarenko remporte le titre Invicta 135 dans un bain de sang avec Verzosa

Dans un combat qui est devenu sans doute le plus sanglant de l’histoire de la promotion, Julija Stoliarenko a pris une décision partagée de Lisa Verzosa pour devenir la nouvelle championne des poids coq de l’Invicta FC.

Stoliarenko (9-3-1) a pris une décision partagée à l’Invicta FC: Phoenix Series 3 de Verzosa (5-1), qui a subi sa première défaite pro – et a également reçu deux coupures massives sur le front et sous l’œil gauche qui saigné abondamment à partir du troisième tour. Malgré ces coupures et ce qui semblait être une performance principalement dominante du nouveau champion, Verzosa a remporté 49-46 d’un juge. Stoliarenko avait deux autres cartes 48-46 et 49-46 pour remporter la ceinture vacante.

La victoire a peut-être mis en place un futur combat pour le titre avec Taneisha Tennant, qui a remporté le tournoi d’une nuit des poids coq d’Invicta plus tôt lors de l’événement au Memorial Hall à Kansas City, Kan. La carte a été diffusée sur UFC Fight Pass.

Verzosa et Stoliarenko ont tiré avec des coups de poing et des coups de pied. Le combat renversa la toile, puis revint rapidement aux pieds. Là, Stoliarenko a décoché des coups de pied durs et des coups de poing et a gardé Verzosa coincé principalement contre-poinçonné. À deux minutes de la fin, les deux hommes ont recommencé à tirer. Lorsque le combat a repris sur la toile, Stoliarenko a saisi le bras de Verzosa pour une tentative de soumission, mais Verzosa a travaillé dessus et a terminé la manche en haut.

Mais Verzosa s’est rallié dans le deuxième et a pris le tour pour égaliser les choses. C’était la première fois que le score ouvert semblait avoir un effet sur les choses.

Dans le troisième, Verzosa a été percé avec un coude massif qui a ouvert une énorme coupure sur son front. Son visage est rapidement devenu un spectacle d’horreur sanglant, et Stoliarenko l’a poursuivi à fond. Elle a atterri dur juste avant la fin du round, et le médecin de la cage a jeté un coup d’œil entre les rounds et l’a laissé continuer. D’une certaine manière, Verzosa a souri entre les rounds même si la coupe verticale sur son front avait l’air d’avoir été frappée avec une hache.

Stoliarenko est allé tout de suite après la coupe dans le quatrième, et la coupe s’est ouverte rapidement. Stoliarenko a lancé des coups et des coudes, puis est allé haut avec un coup de pied. Stoliarenko était ensanglantée, elle-même, mais de son nez. La toile était couverte de sang, et elle devenait un peu plus sanglante à chaque fois que Stoliarenko atterrissait sur la tête de Verzosa.

Cependant, les scores étaient un peu partout après quatre rounds. Bien qu’il ressemble à quelque chose d’un film d’horreur, Verzosa avait 39-37 points sur l’une des cartes. Stoliarenko était en hausse de 39-37 sur un et 39-36 sur un autre.

Verzosa a semblé pousser fort au cinquième, probablement parce qu’on lui avait dit qu’elle était en retrait sur deux des cartes des juges. Elle était couverte de son propre sang. Stoliarenko a été couvert de sang de Verzosa grâce à une deuxième coupure massive sous l’œil gauche. Mais déjà, Stoliarenko avait fait assez pour assurer une victoire tant qu’elle n’était pas finie.

Tennant ferme l’histoire du retour de Guardado

Taylor Guardado avait une histoire de Cendrillon qui travaillait pour elle, mais a finalement échoué contre Taneisha Tennant.

Guardado, une fois une des meilleures espérances du MMA dont la seule défaite amateur est survenue à Ronda Rousey, est revenue au combat après près de neuf ans d’absence – et elle l’a fait lors du tournoi de poids coq d’une nuit d’Invicta. Elle a atteint la finale, mais Tennant était trop et a pris une décision unanime.

Leur combat était également notable car il comportait un score ouvert – ce qui signifiait que le coin de Guardado savait après chacun des deux premiers tours qu’elle était sur les cartes.

Pour atteindre la finale, Guardado a remporté une décision à l’unanimité en un tour contre Claire Guthrie et une victoire en décision partagée en un tour contre Serena DeJesus. Tennant a dominé Brittney Victoria et Hope Chase par décision unanime d’atteindre la finale.

Tennant a essayé de travailler à l’intérieur des jambes au début de la manche d’ouverture, mais une minute plus tard, elle s’est retrouvée à jeter un œil à une tentative de retrait de Guardado avec une seule jambe. La taille et la portée de Tennant semblaient lui convenir tôt. À mi-chemin, Tennant a décoché un coup de pied sec, mais Guardado est resté sur ses pieds et a posé un contre-main droite. Avec une minute restante dans la ronde, les deux coups de poing échangés et Guardado sont allés après un démontage. Tennant s’est enfui avec une légère cage pour rester sur ses pieds, puis s’est étendu hors de la position et a terminé la ronde en haut. Grâce au score ouvert, il était connu entre les manches que Tennant avait une fiche de 10-9 sur les trois tableaux de bord des juges.

Guardado a perdu son embouchure une minute après le deuxième tour, mais a continué à lancer des coups de poing. Le jab de Tennant était sur le point, cependant, et a empêché Guardado de pouvoir rassembler une tonne. Une fois de plus, Tennant a récolté 10-9 points sur les trois juges – bien que la manche semblait plus proche que la première.

Le troisième tour était à peu près le même pour Tennant, qui n’a jamais laissé Guardado se lancer dans ses débuts professionnels en MMA. Ses deux premiers combats dans le tournoi comptent comme des matchs d’exhibition, car ils n’étaient prévus que pour un tour.

Avec la victoire du tournoi, Tennant a déclaré qu’elle espérait un tir au titre plus tard cette année.

La notation ouverte démarre avec une décision facile

Le premier combat à présenter un score ouvert a peut-être été un peu anticlimatique, même s’il était historique. Kay Hansen a dominé Liana Pirosin pour une décision unanime. Elle a pris une paire de 30-27 et une 30-26. Après les deux premiers tours, les fonctionnaires de la commission se tenaient derrière le coin de chaque combattant, à l’extérieur de la cage, et tenaient une tablette qui montrait le score du tour des trois juges. Avec la tablette derrière le dos des combattants, il incombait à leurs coins de décider de dire ou non à leurs combattants les scores.

Cela n’aurait probablement pas eu beaucoup d’importance. Hansen a dominé Pirosin sur la toile au premier tour pour un net 10-9 des trois juges. Il a été surprenant d’entendre l’un ou l’autre combattant penser que le score serait différent. Le deuxième tour était à peu près le même, même si Hansen a obtenu un 10-8 auprès d’un juge lors de ce tour.

Par la suite, Hansen a préconisé de poursuivre l’expérience de notation ouverte, disant qu’elle voulait savoir si elle était en hausse ou en baisse, car cela pourrait influencer la façon dont elle se battrait.

En demi-finale, Guardado a pris une décision partagée dans un combat en un tour contre DeJesus. Et Tennant a devancé Chase pour une décision unanime.

Le premier quart de finale des combats du tournoi, comme les demi-finales, devait se dérouler en un seul tour chacune. Et les quatre combats ont duré cinq minutes et ont abouti à 10 à 9 décisions unanimes à tous les niveaux.

DeJesus a dominé Kerri Kenneson, Guardado a retiré Guthrie du tournoi, Chase a dominé Julia Ottolino et Tennant a devancé Victoria.

La carte comportait également une paire de combats alternatifs au tournoi, ainsi qu’un tour par pièce. Kelly Clayton a soumis Florina Moeller avec un étranglement arrière nu avec seulement neuf secondes à jouer. Et Mitzi Merry a pris une décision unanime de Morgan Hickam. Mais aucun combattant n’était nécessaire plus tard dans le tournoi.

Résultats de l’Invicta FC: Phoenix Series 3:

Julija Stoliarenko bat. Lisa Verzosa par décision partagée (46-49, 48-46, 49-46) – pour remporter le titre vacant des poids coq

Taylor Guardado contre Taneisha Tennant – finale du tournoi des poids coq

Kay Hansen bat. Liana Pirosin par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Taneisha Tennant bat. Hope Chase via décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – demi-finale du tournoi poids coq

Taylor Guardado bat. Serena DeJesus via décision partagée – demi-finale du tournoi poids coq

Mitzi Merry bat. Morgan Hickam via décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – combat de réserve du tournoi des poids coq

Kelly Clayton bat. Florina Moeller via soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 1, 4:51 – combat de réserve du tournoi des poids coq

Taneisha Tennant bat. Brittney Victoria par décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – quart de finale du tournoi poids coq

Hope Chase bat. Julia Ottolino via décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – quart de finale du tournoi poids coq

Taylor Guardado bat. Claire Guthrie via décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – quart de finale du tournoi poids coq

Serena DeJesus bat. Kerri Kenneson via décision unanime (10-9, 10-9, 10-9) – quart de finale du tournoi poids coq

