Junior Albini parmi la dernière série de coupures de composition de l’UFC

L’UFC continue de réduire sa liste avec la soustraction de quatre autres combattants, dont le poids lourd brésilien Junior Albini.

L’UFC a libéré 13 combattants plus tôt cette semaine, y compris le favori Ben Saunders et l’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter Brad Katona, puis a ensuite coupé Juan Adams, portant le total à 14 combattants. Aujourd’hui, quatre autres ont été libérés, dont Albini.

Découvrez les quatre dernières coupures de l’effectif de l’UFC (h / t MMAjunkie.com).

Junior Albini (1-4 UFC)

Albini a commencé sa carrière à l’UFC avec une belle victoire par élimination directe contre son compatriote Tim Johnson, mais a ensuite perdu quatre combats consécutifs contre Andrei Arlovski, Aleksei Oleinik, Jairzinho Rozenstruik et Maurice Greene avant d’être libéré par l’UFC. Il est peut-être le plus connu pour son surnom de «Big Baby» et le port de son kit de combat Reebok en forme de couche dans le combat Arlovski.

Nathan Coy (1-2 UFC)

Coy n’a combattu que trois fois à l’UFC et n’a gagné qu’une seule fois, en 2016 lorsqu’il a soumis Jonavin Webb. Il a également perdu contre Danny Roberts et Zak Cummings et n’a pas mis les pieds dans l’Octogone depuis 2017. C’est incroyable le poids welter vétéran qui traîne sur la liste de l’UFC aussi longtemps quand on y pense.

Jin Soo Son (0-2 UFC)

Son a combattu deux fois dans l’UFC et a eu une rude épreuve alors qu’il a perdu ses deux combats à l’intérieur de l’Octogone, mais gardez à l’esprit que ces pertes sont venues contre Petr Yan et Mario Bautista, deux poids coqs très solides. C’est une course difficile pour quiconque et l’UFC aurait peut-être dû envisager de lui donner un combat de plus.

Kalindra Faria (0-3 UFC)

Faria a perdu ses trois combats à l’intérieur de l’Octogone avec des défaites contre Jessica Eye, Mara Romero Borella et Joanne Calderwood dans la division poids mouche féminin.

Que pensez-vous de la dernière série de coupures de composition de l’UFC, y compris la sortie de Junior Albini?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.