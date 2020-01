Junior Dos Santos a toujours les yeux sur la reconquête de l’or

RALEIGH, N.C. – Le deuxième semestre de 2019 ne sera pas le moment le plus favorable de la carrière d’arts martiaux mixtes de Junior Dos Santos.

En juin, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC a subi une perte d’arrêt rapide à Francis Ngannou. Puis, alors qu’il s’apprêtait à retourner dans la cage, Ngannou a souffert d’une méchante infection bactérienne à la jambe et a dû se retirer d’un événement principal prévu de l’UFC à Moscou contre Alexander Volkov.

Mais alors, Dos Santos (21-6 MMA, 15-5 UFC) a une réputation bien méritée pour son tempérament ensoleillé, et vous ne pouvez pas garder un bon homme longtemps. Il n’est donc pas surprenant que Dos Santos ait écarté les préoccupations alors qu’il s’apprête à faire la une de l’UFC sur ESPN + 24 contre Curtis Blaydes.

“Parfois, vous savez, ce n’est pas votre journée – les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez”, a déclaré Dos Santos à MMA Junkie après une séance d’entraînement ouverte mercredi. “Et quoi? Allez-vous pleurer pour ça? Allons y. Continuez à avancer – c’est ce que je fais. Je crois en moi. Je peux voir la vérité que je vois dans ma tête. Vous seriez étonnés, et c’est ce que j’essaie de vous montrer. C’est pourquoi je suis ici. Je crois vraiment que je mérite le haut de cette division, et je vais l’obtenir. Je suis arrivé une fois, j’y reviendrai. “

Dos Santos ne prend aucun crédit de Ngannou pour sa victoire, mais il se remet au travail pour prouver que son nom appartient toujours à la discussion des combattants les plus élites aux poids lourds.

«Je revenais de deux, trois grandes victoires et je devais me battre pour le titre à nouveau, puis j’ai eu quelqu’un qui venait d’un bon moment aussi, avec beaucoup de puissance. Francis Ngannou a beaucoup de pouvoir. Il a remporté la victoire ce soir-là – il était meilleur que moi ce soir-là. Mais je suis ici pour avoir ce match revanche et prouver que je suis meilleur que lui. »

Dos Santos sait qu’une victoire contre Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC) ne lui permettra pas de couper la ligne pour un tir au titre des poids lourds. Mais il pense que s’il s’occupe des affaires samedi, les choses pourraient commencer à se remettre en place.

Et il pense également que le champion actuel Stipe Miocic et l’ancien champion Daniel Cormier devraient d’abord combattre d’autres adversaires avant de se rencontrer dans leur combat pour la trilogie du titre des poids lourds, bien qu’il reconnaisse que cette idée tombera dans l’oreille d’un sourd.

“Je pense qu’ils sont tous les deux des combattants phénoménaux, mais je ne pense pas qu’ils devraient faire ce combat maintenant”, a déclaré Dos Santos. “Je pense qu’ils devraient se battre à nouveau (contre d’autres adversaires), alors ils pourraient avoir ce troisième combat – parce que cela n’a pas vraiment de sens. Mais c’est sur l’UFC. Quoi qu’ils disent, nous devons suivre. Mais je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu’ils devraient faire un combat de plus, puis se battre à nouveau s’ils conservent la position qu’ils ont gagnée en ce moment. »

L’UFC sur ESPN + 24 a lieu samedi au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord. La carte est diffusée sur ESPN +.

Pour en savoir plus sur Dos Santos, regardez la vidéo ci-dessus.

.