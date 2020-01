Junior dos Santos “aurait pu perdre sa jambe ou même mourir” d’une infection narqueuse

Junior dos Santos a fait ce macho que la plupart des gars font quand ils sont malades ou blessés et a essayé de le vider jusqu’à ce que les choses s’améliorent. Ensuite, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC s’est rendu compte que l’aggravation de son infection aux jambes n’allait pas guérir d’elle-même et a opté pour un traitement médical.

Cette décision lui a peut-être sauvé la vie.

“C’était extrêmement grave”, a déclaré dos Santos à MMA Fighting. «J’ai passé une semaine à l’hôpital en pensant que j’obtiendrais le feu vert et me battrais (Volkov), mais le médecin est venu me voir et m’a dit: ‘Vous ne comprenez pas à quel point c’est grave’. Il a dit que j’avais de la chance d’être en bonne santé. l’homme et que je suis allé à l’hôpital assez tôt, sinon j’aurais pu aller directement aux soins intensifs. J’aurais pu perdre ma jambe ou même mourir. »

Au lieu de cela, il a perdu son combat de l’UFC à Moscou contre Alexander Volkov.

Tout rafraîchi et prêt à partir, Dos Santos (21-6) cherche à revenir dans la colonne des victoires lorsqu’il entre en collision avec le concurrent classé n ° 3 Curtis Blaydes dans le principal événement poids lourd de l’UFC Raleigh plus tard ce mois-ci sur ESPN + (plus sur c’est ici).